明信片穿越時空？　1993年香港寄出　26年後送抵美國

美國伊利諾伊州一名女子上周一（8日）收到一張來自香港的神秘明信片，收信人不僅不是自己，明信片上寫的日期竟然是26年前的同一日——1993年7月8日。她本來以為是寄錯了，但發覺地址正確無誤，只是遲來了逾四分一世紀。她希望能夠尋找到收信人的下落，親自將明信片物歸原主。

香港明信片：這張明信片2019年7月8日才送抵德雷珀（Kim Draper）的住所。（美聯社）

明信片上周送抵德雷珀（Kim Draper）位於斯普林菲爾德（Springfield）的住所。明信片沒有絲毫損毀，德雷珀起初以為是屬於不認識的鄰居，但仔細看才發現地址正確無誤。郵戳日期為1993年7月9日。

這張來自香港的明信片印有中國傳統小船的圖畫，貼有港英時期的英女王郵票，收信人為萊納（Leena Kizilbash）和穆罕默德阿里（Muhammad Ali Kizilbash）。信中開首寫道，「我現在於這個極擠迫的地方過得很好」，並以「待會兒見，你的父親」作為署名。

德雷珀指，自己與丈夫和12歲的兒子在現時的住所住了近四年，是首次收到二人的信件，希望可以找到收信人，親自將明信片物歸原主。但德雷珀目前仍未掌握到有用的線索，她表示，上一手業主並不認識他們，估計二人有機會是再前一位業主的租客，網上財產稅紀錄亦未列出二人的名字。德雷珀接受報章訪問，期望他們的家人或者會看到，與自己聯絡。

（美國有線新聞網絡）