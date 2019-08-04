【CBD】大麻的禁忌　竟與美國種族主義有關？

大麻二酚（CBD）在市場興起，但「大麻」這個詞，在全球多個地方不但是不能說的秘密，也是禁忌：吸食者被視為「道友」；賣家多是黑幫、毒梟。今時今日，部分國家將大麻去刑事化，藏有、服用及種植不用偷偷摸摸。但當然在香港及其他很多地方，大麻仍是不合法。 大麻是一種非常古老的經濟和藥用作物，幾乎從頭到腳都是「寶」：韌皮纖維可織布造繩、大麻籽可搾油做飼料、藥物……究竟是何時大麻變成令人避之唯恐不及的毒品？ 其實這段歷史不到半個世紀，而率先禁止大麻的美國，背後原因更是充滿爭議。

大麻CBD：大麻在人類生活中已至少存在幾千年，幾乎從頭到腳都是寶。（AFP）

大麻自古是人類「好朋友」

「大麻」在人類生活中至少存在幾千年，不過要講到大麻登堂入室成為西方醫學研究一部份，不得不提在印度工作的愛爾蘭醫生奧肖納西（William Brooke O'Shaughnessy）。

奧肖納西1893年在著作中，描述大麻對癲癇、風濕及痙攣等的作用，幫助確立醫用大麻地位。但是到19世紀後期，人類開始與這種植物愈走愈遠，這與種族主義及商業利益等問題有莫大關係，不少人更將矛頭指向美國首位禁毒專員安斯林格（Harry Anslinger），形容他是大麻「十惡不赦」之名背後的推手。

大麻CBD：1910年墨西哥革命，導致大量移民進入美國，並將休閒大麻的使用帶進美國。（AFP）

大麻的惡魔之名隨墨西哥移民而至

1910年，墨西哥革命導致一批又一批移民進入美國，並將休閒大麻的風氣帶到美國，這種習俗漸漸北移，影響非裔美國人，當時大眾仍以學名「cannabis」稱呼大麻。

美國白人當時對非裔及拉丁裔族群的歧視仍然嚴重，大量移民湧入亦令當地人深感不安，並開始將這些移民、犯罪、貧窮及吸食休閒大麻劃上等號。

在這個背景下，雖然未有足夠科學研究作基礎，聯合國1925年將大麻列入《國際鴉片公約》的毒品打擊名單內。故事來到這裏，「大魔王」安斯林格亦首次登場。

大麻CBD：當時不少美國人歧視非裔及拉丁裔，並將他們與犯罪、貧窮等負面形象連結。（AFP）

美國首位禁毒專員安斯林格（Harry Anslinger），遭形容是大麻「十惡不赦」之名背後的推手。（美聯社）

美國首位聯邦禁毒專員：大麻是暴力元兇

美國1930年成立毒品管制局（Drug Enforcement Administration）前身，即聯邦麻醉品局（Federal Bureau of Narcotics），並委派安斯林格擔任禁毒專員。

安斯林格上任後大力宣揚大麻與暴力、黑人、移民，爵士、搖滾、以及嬉皮士等有關聯的負面訊息，並公開表示：「大麻是暴力事件的元兇」。社會對大麻的反感與恐懼亦隨之增加，而大麻的名稱，亦在當時轉變為墨西哥使用的西班牙語「marijuana」，帶着反移民及歧視的目光，意圖強調大麻與墨西哥人的關係。

不少分析均指出，安斯林格有三大動機。第一是他與製藥業等財閥關係密切，而大麻的普及可能會危及這些商家的投資及生意。第二是因為「禁酒令」在1933年遭廢除，安斯林格為鞏固地位不得不找尋新的「稻草人」去打壓。最後一個原因，更直指他本人是一名仇外的種族主義者，所以無所不用其極地將大麻妖魔化。

大麻CBD：美國在1930年成立聯邦麻醉品局，時任禁毒專員安斯林格是將大麻描繪為十惡不赦毒品。（AFP）

《大麻稅法》與「毒品戰爭」

美國醫學會（AMA）當年反對大麻有害的說法，但隨着全國對大麻的態度開始轉向負面，安斯林格最終令當局通過《大麻稅法》（Marihuana Tax Act of 1937）。法案本身並未將擁有或使用大麻列為刑事，但列明大麻受到管制，並向銷售、交易、製造、販賣大麻等行為徵稅，違者可能會被罰款及面臨5年監禁，這使得大麻的成本昂貴。

1961年，美國成功在聯合國推動全球藥品監管制度《麻醉品單一公約》（Single Convention on Narcotic Drugs），大麻亦正式成為受世界公約管制的對象。

十年後，時任總統尼克遜大刀闊斧發起「毒品戰爭」（War on Drugs），對毒品管制採取強硬的態度，打擊毒品需求及供應鏈，同時大麻確定為一級管制物。與此同時，聯合國亦通過《精神藥物公約》，大麻正式被國際「打入冷宮」。

大麻CBD：美國在1937年通過《大麻稅法》。（AFP）

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大麻從未壽終正寢

世界各地政府對大麻的強烈打壓，並未能阻止大麻（在毒品黑市）熱賣。隨着愈來愈多研究指出，大麻極具醫學價值，大麻中的大麻二酚（CBD）更被認為能治療癲癇、發炎及精神疾病，亦有助緩解焦慮及生活壓力，而且沒有太多副作用；加上海洛英及冰毒等危害更大的毒品推陳出新，使得世界對大麻的看法已從一味大力打擊的一端，逐漸搖擺到另一端——合法化。

美國加州1996年成為第一個實行醫用大麻合法化的州分，拉開了各州通過醫用大麻合法化的序幕。至今烏拉圭、加拿大、荷蘭及葡萄牙，以及美國部分州份，已將消閒用大麻去刑事化，個人可藏有、服用、甚至種植小量大麻，將大麻變成近乎與煙草無異的消費品。

誠然，大麻甚具爭議，許多社會都不接受寬鬆規管大麻這種可改變一個人精神狀態的物質，政府在大麻合法化之前，更是要考慮在管制及放寬之間作出平衡。

但香港網絡的一句說話：「無論雨怎麼打，大麻仍是會開花」，如今社會的情況，也正是愈來愈多國家及地區會改變對大麻的看法，至少在醫學上如是。