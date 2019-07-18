【一分鐘看世界】特朗普創百年歷史、德銀風暴、寄自香港的明信片

早晨，今天是7月18日，星期四。
另一個酷熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普再創歷史
美國總統特朗普捲入種族歧視風波似乎未有降溫迹象，即使他強調自己不是種族主義者，但對該四名民主黨國會議員的攻擊或陸續有來。而美國的傳統盟友英國，兩位首相候選人都認為特朗普不應叫人「回老家」。
事件發酵至今，第一夫人梅拉尼婭卻加入「沈默的一群」，而特朗普亦在國會創下歷史……（按此閱讀更多）
特朗普不點名批評4名民主黨員「應回去爛掉且充滿罪惡的老家」，引發千層浪。（美聯社）
德銀「腳踏實地」的背後
德意志銀行宣布改組，退出風險較高的投資銀行業，回歸主流銀行業務。德國企業一向予人「穩陣」的感覺，但為甚麼銀行業卻走上高風險之路？（按此閱讀更多）
德銀重新聚焦傳統業務，又是否能重拾客戶信心？（美聯社）
來自舊香港的明信片
美國伊利諾伊州一名女子上周一（8日）收到來自香港的明信片，上面寫的日期無獨有偶亦是7月8日，不過卻是26年前的世界……（按此閱讀更多）
「歐洲女王」默克爾
德國總理默克爾周三（17日）踏入65歲生日，這位有「歐洲女王」和「事實上的歐盟領袖」美譽的德國女強人最近接連傳出健康問題……（按此閱讀更多）
文翠珊的臨別之言
英國首相文翠珊離任在即，她發表最後一次公開談話，內容除了涉及脫歐問題外，亦提到香港和《中英聯合聲明》……（按此閱讀更多）
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