【FaceApp】瞬間修圖變老做銀髮族　專家憂引發私隱問題

坊間有不少美圖工具為我們修飾面上的瑕疵，甚或帶我們返老還童變成幾個月大的嬰兒。最近興起的修圖手機應用程式FaceApp卻反潮流，為用戶的相片加添皺紋，瞬間變身「銀髮族」。不過有人擔心，應用程式獲取用戶相片後，將用於其他用途，引發私隱問題的憂慮。

FaceApp由俄羅斯公司研發，伺服器設於美國。早在兩年前，FaceApp修圖濾鏡描述字眼有種族歧視之嫌，因而成為頭條新聞。應用程式借助人工智能（AI）科技，修改相片中人像的笑容，將微笑改為露齒笑，又能夠更改髮色、髮型、加鬍子和眼鏡。而時下最流行的功能，就是將年輕貌美的面容化成七老八十的「銀髮族」。

FaceApp：美國不少影視明星和體育名人均紛紛參加FaceApp挑戰（FaceApp Challenge），將自己的老態上載到社交媒體，與大眾分享。圖為《復仇者聯盟4：終局之戰》一眾演員「變老」後的模樣。（Twitter：Jeremy Renner）

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應用程式開發員諾齊（Joshua Nozzi）周一（15日）在Twitter上指，FaceApp會在未經用戶批准的情況下，擅自獲取手機內其他相片。不過很快就有網絡安全研究員反駁有關說法，指FaceApp只會獲取用戶決定提交的相片。FaceApp亦確認，只會上載用戶選取的相片，強調大部份相片都會在上載後48小時內刪除。諾齊之後承認言論有誤。

有人指出，FaceApp或會利用相片，訓練面部識別演算法。其他人亦提到，FaceApp理論上能夠在手機處理修圖，質疑為什麼要上載至雲端。網絡安全研究員Jane Manchun Wong認為，這個做法令其他同類應用程式的開發者較難窺視演算法的運作。

《消費者報告》（Consumer Reports）私隱及科技政策總監布魯克曼（Justin Brookman）則指，FaceApp的私隱政策容許公司任意使用獲取的相片，有機會將相片製成資料圖片或俄羅斯的廣告。

FaceApp行政總裁貢恰羅夫（Yaroslav Goncharov）否認相片會用來訓練面部識別演算法，強調只用於修圖。公司也指，不會收集用戶身分的資料，亦不會出售他們的相片，提到99%用戶不會登入，因此公司無法獲取能夠辨識用戶身分的資料。

（全國廣播公司／英國廣播公司）