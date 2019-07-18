【京阿尼遭縱火】海外發行商眾籌助災後重建　迅速破百萬港元

日本「京阿尼」京都動畫大樓7月18日遭縱火，不但造成人命傷亡，據指多部製作中的動畫原稿亦難逃一劫，損失極為慘重。美國發行商Sentai Filmworks隨即發起眾籌，向「京阿尼」伸出援手，目標是籌措50萬美元（約390萬港元），協助工作室災後重建。

Sentai Filmworks在Twitter對「京阿尼」表示慰問，並發起眾籌，呼籲網民捐獻並分享有關消息。截至香港時間下午6時30分左右，眾籌得到的金額已經超過23萬美元（約180萬港元），有約6700人響應。

Help us help our friends at Kyoto Animation by donating (if you can) or sharing: https://t.co/Fg599lm5Dy — Sentai 🌞 Filmworks (@SentaiFilmworks) July 18, 2019

日本媒體報道，目前已有超過20人確認喪生或已假定死亡。警方在事後拘捕一名涉嫌放火的男子，仍在調查他犯案的動機，有日本媒體引述現場人士報道，警察曾問他「為什麼要這麼做」，該男子憤怒地回答「抄襲！」但男子沒有講述前文後理，目前未知他所説抄襲的箇中原因。

《日經新聞》報道，這名男子承認是自己放火，警方從疑犯身上的駕駛執照得知男子41歲。報道並指，起火當時有超過70人以上在建築物內工作，現場遺留數把利器，但尚未確認是否為疑犯之物。

涉事建築物位於京都宇治市，是京都動畫總部第一工作室的3層大樓，大樓在當地時間18日早上10時半發生大火。有目擊者稱當時地下發生爆炸，大火隨即燃燒起來。消防趕至撲救，至正午時間仍在燃燒中，目前大火已救熄。

（綜合報道）