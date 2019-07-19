【京阿尼遭縱火】集業界精英　獨特品質成「生招牌」

日本京都動畫（京アニ，京阿尼）工作室周四（18日）遭一名男子縱火，造成最少33死、35傷的慘劇。事件備受國際社會關注，有業界人士認為，京阿尼雲集日本動畫業精英，這宗悲劇對當地動畫文化帶來難以估計的打擊。

京阿尼成立於1981年，初時主要為分判商的作品加工，由於其細心的製作而在業界享負盛名，京阿尼在2000年代起獨立製作動畫，將人氣小說和漫畫搬上銀幕，無論是《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《Free！》、《冰菓》、《幸運星》、《吹響吧！上低音號》等都成為話題作。

「京阿尼質素」享負盛名

日本大學藝術學部電影學科講師、主打動畫史的津堅信之表示，京阿尼的質素是獨一無二，非其他動畫製作室所能模仿。他指京阿尼在捕捉角色的細節如女性的手指和臉部表情都非常獨特，因此吸引到大批海內外男女的支持者，更以「京阿尼質素」（京アニクオリティー）稱讚該公司的技術。

動畫工作室製作時需要大量人力在繪畫和美術等方面，曾經與京阿尼合作、位於東京的蟲製作公司（虫プロダクション）董事森井俊行認為，即使有一人缺勤已經令工程受到影響，如今整間工作室被焚燬，他憂慮京阿尼能否繼續製作。

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「日本之寶」

京都府一間培養動畫師的專門學校教職員表示，京阿尼集業界優秀人材，一般畢業生難以輕易入職。該名教職員以「像日本之寶的藝術家集團」形容京阿尼，並指他們的畫功和畫面質素是賣點。他對於日本動畫業界如何走下去感到疑問。

有一位動畫製作關係人士稱，不少動畫製作公司將作品外判，導致質素不穩定。而京阿尼則堅持自家製作，加上該公司甚少有負面傳聞，因此不明白為甚麼會成為下手目標。

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自家製作改變業界

明治大學院的特任教授冰川龍介指，以往動畫業界的製作室都是集中於東京，它們經常將部分工作外判至分判商和自由身動畫師。不過京阿尼則在京都立足，聘請全職員工，改善動畫師的待遇，因此他們可以無後顧之憂，製作出高質素作品，日本的動畫業從此帶來變化。

冰川認為，京阿尼在數碼盛行的時代仍對人手製作抱有一份執着，這場無情之火導致多名人材犧牲，其損失實在難以估計。

治癒聖經《紫羅蘭永恆花園》人物刻劃出眾，感情細膩，成長故事和反戰訊息討好，加上京阿尼作畫質素保證，很難不跑出。（網上圖片）

（朝日新聞／產經新聞）