【一分鐘看世界】日本動漫界噩耗、中美談判陷僵局、30天速成脫歐

早晨，今天是7月19日，星期五。
為另一個忙碌的工作周劃上句號前，你需知道以下五宗國際新聞：
京阿尼慘劇
日本京都動畫（京阿尼）周四遭一名男子縱火襲擊，導致最少33人喪生、36人受傷。事件起因至今仍然是謎，有指疑犯提過「抄襲」，社長表示曾經收過恐嚇信。這宗慘劇是當地近20年最嚴重的縱火及殺人事件，更是全球動漫界最黑暗的一日。首相安倍晉三及多名業界知名人士紛紛留言悼言，更有海外發行商發起網上籌款賑災，但事件所帶來的打擊可能超出想像……（按此閱讀更多）
《涼宮春日的憂鬱》，京都動畫出品的著名動畫之一。（京都動畫）
中美談判拉鋸戰
中美貿易談判雖然重開電話對話，進展似乎仍然停滯不前。總統特朗普指中國GDP增長放緩是受到關稅影響，但有媒體對此持相反立場。另外亦有學者認為，北京在貿易戰不會以美國國債作為回應華府的武器。不過雙方陷入僵局，消息指主要原因是美國如何「放生」華為問題上有分歧，華府其後為此表態，指談判過程漫長……（按此閱讀更多）
大阪習特會後結束後，中美何時正式重啟貿易談判備受期待。（新華社）
英國脫歐速戰速決？
英國新首相在下周二誕生，熱門的前外相約翰遜表示希望在2022年大選前完成脫歐程序，語氣就像已經當選一樣。脫歐問題纏擾英國政壇多時，有歐盟官員批評英國談判官員像傻瓜。假如英國選擇硬脫歐，對當地經濟勢受打擊。而約翰遜更不排除國會休會推硬脱歐，但多間傳媒指，多名內閣官員會以辭職力阻計劃。不過到底英國如何在10月31日前成功脫歐？（按此閱讀更多）
美伊爭議持續
美伊關係持續緊張，伊朗外長扎里夫批評華府對德黑蘭駐紐約的外交人員實施限制是不人道。而在波斯灣，伊朗國營媒體指革命衞隊扣押了一艘涉嫌走私石油的外國油輪及船上的12人，華府要求即時放人。另外繼早前伊朗聲稱擊落美軍無人機後，總統特朗普周四表示殲滅一架伊朗無人機……（按此閱讀更多）
特朗普的真心一問
美國總統特朗普周三在白宮接見諾貝爾和平獎得主穆拉德（Nadia Murad），但他就似乎「有眼不識泰山」，問對方為甚麼會獲獎……（按此閱讀更多）
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