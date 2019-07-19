【京阿尼遭縱火】平成時代以來最嚴重縱火及殺人事件

日本京都動畫（京阿尼）工作室周四（18日）發生縱火事件，建築物內74名員工中，最少33人（12男、20女、另外一人仍未確定性別）喪生，36人受傷，當中17名傷者處於昏迷狀態。

這宗事件的起因有待調查，但死傷人數已經是當地自平成時代（1989年）開始以來最嚴重的縱火及殺人事件。