【京阿尼遭縱火】平成時代以來最嚴重縱火及殺人事件

撰文：張子傑
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日本京都動畫（京阿尼）工作室周四（18日）發生縱火事件，建築物內74名員工中，最少33人（12男、20女、另外一人仍未確定性別）喪生，36人受傷，當中17名傷者處於昏迷狀態。
這宗事件的起因有待調查，但死傷人數已經是當地自平成時代（1989年）開始以來最嚴重的縱火及殺人事件。
以下是日本在2000年以來最多死傷者的火災和縱火事件：
2001年5月
青森縣弘前市的武富士金融公司放火殺人事件，5死
2001年9月
新宿歌舞伎町一間綜合用途建築物發生火災，44死
2006年1月
長崎縣大村市的復康中心火警，7死
2008年10月
大阪難波的影片店縱火事件，16死
2009年3月
群馬縣澀川市的老人中心火災，10死
2009年7月
大阪市此花區的波子機店遭縱火，5死
2010年3月
札幌市北區的復康中心火警，7死
2012年5月
廣島縣福山市酒店火警，7死
2013年10月
福岡市博多區一間整容診所火警，10死
2015月5月
神奈川縣川崎市簡易宿泊所火災，11死
2017年12月
埼玉市大宮區一座有風月場所的大廈火警，11死
2018年1月
札幌市東區的共同住宅火警，11死
2018年11年
福島縣小野町住宅火災，7死
2019年7月
京都市京都動畫工作室縱火事件，33死
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（朝日新聞）