【京阿尼遭縱火】平成時代以來最嚴重縱火及殺人事件

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日本京都動畫（京阿尼）工作室周四（18日）發生縱火事件，建築物內74名員工中，最少33人（12男、20女、另外一人仍未確定性別）喪生，36人受傷，當中17名傷者處於昏迷狀態。

這宗事件的起因有待調查，但死傷人數已經是當地自平成時代（1989年）開始以來最嚴重的縱火及殺人事件。

以下是日本在2000年以來最多死傷者的火災和縱火事件：

2001年5月

青森縣弘前市的武富士金融公司放火殺人事件，5死

2001年9月

新宿歌舞伎町一間綜合用途建築物發生火災，44死

2006年1月

長崎縣大村市的復康中心火警，7死

2008年10月

大阪難波的影片店縱火事件，16死

2009年3月

群馬縣澀川市的老人中心火災，10死

2009年7月

大阪市此花區的波子機店遭縱火，5死

2010年3月

札幌市北區的復康中心火警，7死

2012年5月

廣島縣福山市酒店火警，7死

2013年10月

福岡市博多區一間整容診所火警，10死

2015月5月

神奈川縣川崎市簡易宿泊所火災，11死

2017年12月

埼玉市大宮區一座有風月場所的大廈火警，11死

2018年1月

札幌市東區的共同住宅火警，11死

2018年11年

福島縣小野町住宅火災，7死

2019年7月

京都市京都動畫工作室縱火事件，33死

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（朝日新聞）

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