印度「男屍」喪禮上突然死而復生　喝水後再度死亡

印度發生一宗死人復活的離奇案件！日前在印度北方邦首府勒克瑙（Lucknow），一名28歲的男子桑賈伊（Sanjay）已被醫師宣判死亡，不料，當他的家人在為他舉辦喪禮時，本該是「屍體」的桑賈伊，卻突然「復活」睜開眼睛，向親友們表示他想喝水，當場嚇壞眾人。

根據《國際財經時報》報道，原本桑賈伊在當地一家醫院，被診斷出患有黃疸，過了幾天後，他的病情突然急速惡化，之後就被醫生宣告死亡，家屬將他的遺體帶回家，準備幫他辦理後事。

當家人在等待其他親屬進行最後的儀式時，他們赫然發現桑賈伊的身體在動，這時桑賈伊突然睜開眼睛，並向親友們表示他想喝水，家人立刻拿了一杯水給他喝，然而就在他喝完水幾分鐘後，桑賈伊又整個人一動也不動，家人立刻將他送往醫院，最後醫生又再度證實他已死亡。

報道中也提到，像這樣死人「再度復活」的離奇事件已經不是第一次了。就在今年5月，印度旁遮普邦（Punjab）一名老婦人被醫生宣告死亡後，被送往停屍間，結果竟發現她仍有呼吸，家人立刻將她送往醫院檢查，不過老婦人的健康狀況又再次惡化，因此最後還是被宣布死亡。

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