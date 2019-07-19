【京阿尼】如動漫界國殤　Twitter網民貼作品悼念

被動漫迷暱稱「京阿尼」的「京都動畫」遭人縱火，死傷慘重，也燒毀大量手稿，震撼動漫界，動漫迷悲傷稱這一天為「動漫界國殤日」，Twitter出現大量的祈禱文「#PrayForKyoani（為京都動畫祈禱）」。

Twitter湧現數以十萬計悼念貼文（點圖瀏覽）↓↓↓

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京都動漫公司成立於1981年，本社在京都府宇治市，社員人數超過160人，早期總承包動漫製作工程，曾承包《犬夜叉》、《我們這一家》、《熱帶雨林的爆笑生活》、《蠟筆小新》等動畫影集，2000年後漸將承包業務移轉至關係企業「AnimationDo」，專注於獨立製作動畫。

2006年起陸續發表了《Ｋ-ＯＮ！輕音部》、《涼宮春日的憂鬱》、《幸運☆星》多部暢銷作品，在日本國內外都刮起動漫旋風。工作室所在京都伏見六地蔵變成動漫聖地，吸引許多動漫迷專程朝聖。

事件發生後，以《你的名字》聞名的動畫導演新海誠在Twitter發文表示，「希望京都動畫的各位平安無事」。曾為京都動畫作品配音的聲優們紛紛表達關切，包括參與《涼宮春日的憂鬱》製作的白石稔、《玉子超市》主人翁洲崎綾、電影版《聲之形》中配音的小野賢章等人都貼文為工作人員祈禱。

京都動畫另一代表作《吹響吧！上低音號》原著作者武田綾乃也在Twitter上說，「無法理解怎麼會發生這樣的事情」，對用不講理的方式傷害這些製作絕佳作品的工作者，她感到非常難過。網友紛紛表示，日本珍貴的東西就這樣被一把火奪走：「無法相信，太過分了，非常非常難過。」

亦有不少網友貼出畫作以作悼念（點圖瀏覽）↓↓↓

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