【登月50周年】月球變屎坑與垃圾場　美國國旗外人類還留下甚麼？

美國太空人岩士唐（Neil Armstrong）和奧爾德林（Buzz Aldrin）1969年7月20日成功踏足月球表面，半世紀以來，人類繼續大大小小的登月計劃同時，除了在這個星球留下不少標記外，其實也遺下大小二便等垃圾與物品，無人處理。 英國《衛報》（The Guardian）報道指，這些物品重量近200噸，除了大型的太空船殘骸外，讓我們細數在多年來在探索月球同時還遺下各種物件。

阿波羅登月50周年：1969年，美國太空人岩士唐（左）、柯林斯（中）及奧爾德林（右）乘坐阿波羅11號（Apollo 11）執行登月計劃。（法新社）

功德圓滿的探測器

「再鋒利嘅刀都有生銹嘅一日」，一眾探測器將一生奉獻在月球探索，它們默默地工作，直到電池或硬件耗盡，完成使命後留在月球，漸漸被人遺忘。

這些探測器一直是人類探索月球的無名英雄，將相片及數據傳送回地球。當中包括1966年2月首次實現月球軟着陸的蘇聯探測器月球9號（Luna 9）、蘇聯的月球車1號（Lunokhod 1）、美國的測量員1號（Surveyor 1）、阿波羅15號、16號及17號的月球探測車，以及中國的「玉兔號」等。

阿波羅登月50周年：一些探測器完成使命後就長眠月球塵土。圖為2013年中國的「玉兔號」。（法新社）

未竟全功的探測器

以色列SpaceIL團隊登月探測器「創世紀號」（Beresheet）4月11日登月失敗，高速撞落月球表面墜毀，葬身月球。

目前只有俄羅斯、美國及中國的探測器成功完成38.4萬公里的旅程，降落在月球表面。不少國家的探測器未竟全功，尚未踏足月球就因着陸失敗而屍骨四散，這些殘骸包括：蘇聯及美國數十個探測器及飛行器，以及日本、歐洲、中國及印度等的登月機器及探測器。

阿波羅登月50周年：創世紀號2019年4月11日撞落月球表面墜毀，圖為它最後一張相片。（路透社）

太空人物品

太空人登月當然會在月球留下一些記錄或標記，岩士唐及奧爾德林1969年7月20日踏足月球時，就插上美國國旗，相信尼龍製的國旗已經褪色。除了這些故意留下的象徵式物品，亦有一些物品是無心遺下，或者不願提及，例如數十袋載有太空人尿液、糞便及嘔吐物的垃圾。以下為其他有趣的物品：

無數腳印：岩士唐與奧爾德林為人類踏出一大步，由於月球沒有大氣層，沒有風，所以他們及其他訪客的足跡都「刻在」月球​​土壤上。 兩粒高爾夫球：阿波羅14號太空人謝潑德（Alan Shepard）偷偷帶上兩粒高爾夫球及一支球桿，登月後在月球表面揮桿擊球，球桿則帶回地球。 羽毛及錘子：阿波羅15號手太空人為證明自由落體，在月球同時扔下一根獵鷹羽毛及一把錘子，結果兩者幾乎同時間撞擊地面。 一本聖經：阿波羅15號太空人留下一本小聖經，據指他們還遺下一些美元鈔票。

阿波羅登月50周年：奧爾德林站在月球上的美國國旗旁邊，地上有不少太空人的腳印。（Getty Images）

阿波羅登月50周年：圖為1971年謝潑德在月球上打高爾夫球。（法新社）

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一件藝術品

阿波羅15號太空人斯科特（Dave Scott）1971年7月，偷偷帶上藝術家製作的鋁製小人「倒下的太空人」（Fallen Astronaut）一同踏足月球。他在離開前將小人留在月球表面，並在旁邊放上寫有14位太空人的姓名的紀念牌，以紀念他們在美蘇太空競賽期間失去生命。

阿波羅登月50周年：阿波羅15號太空人斯科特1971年7月登月時，偷偷帶上藝術家製作的鋁製小人，以及寫有14位太空人的姓名的紀念牌。（法新社）

正如斯科特登上月球仍不忘一眾逝去的手足，人類登月50周年當然值得慶賀，但在發展同時，我們亦要記住當中的意義和代價。

《西遊記》中孫悟空自以為飛出如來佛手心，在一根柱上寫上「齊天大聖到此一遊」，並撒下一泡尿。若只一味追求科技及軍事上的競賽，自滿地將垃圾放下一去不返，那人類將與故事中目中無人的猴子無異。

（綜合報道）