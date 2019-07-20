【出遊注意】在威尼斯知名大橋沖咖啡　德國旅客遭罰8300元兼驅逐

意大利旅遊城市威尼斯（Venice）近來推出不少規例，以打擊遊客的「不文明」行為。當局7月19日宣布，有兩名德國遊客在景點里阿爾托大橋（Rialto Bridge）的階梯上沖咖啡，遭警方罰款950歐元（約8300港元），還被驅逐出威尼斯。

兩名來自德國的背包客分別32歲及35歲，當時在階梯上拿着旅遊用的煮食用具沖咖啡，結果有途人向警方舉報，最後他們遭重罰950歐元（約8300港元），警方還要求他們離開威尼斯。

威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）表示，各人都需尊重威尼斯，不禮貌與我行我素的人都需要了解這一點。他感謝警方阻止他們的行為，會判罰及驅逐他們。當局還會向涉事者來自國家的大使館，通報這些遭懲罰者的身份。

威尼斯一年旅遊人數達到3000萬人次，是當地人口數目的過百倍，當地居民一直不滿旅客太多。政府近來通過連串規例，禁止遊客在公眾地方亂坐在地上或躺在地上等，違者面臨罰款，又向短期旅客收取「入場費」等。里阿爾托大橋（Rialto Bridge）是知名景點，也是當地四座橫跨大運河的橋樑之一。

意大利另一城市羅馬也通過了法例，禁止民眾在歷史古蹟飲食、破壞文物、在噴泉跳水等。