英女子無交叉雙腿「鎖腳」玩滑梯　水力衝擊下體子宮撕裂險送命

玩滑水梯是高危遊戲，姿勢不正確隨時送命！英國有女子在西班牙水世界（Aqualand）玩驚險滑梯時，因未有做「鎖腳」動作，強大水流衝力導致子宮撕裂，幸獲即時送院搶救保着性命。

▲ Aqualand的「神風滑水梯」（Kamikaze slide）遊玩實況

還記得7月初一名英國男子因以「俯臥」頭向前動作玩水上滑梯，導致椎骨受損恐終生癱瘓嗎？事件在英國引起關注，一名女子向英國《太陽報》透露，除了不要俯臥玩滑梯，未有交叉雙腿「鎖腳」一樣會出事。

英國一名25歲女子斯蒂德蔓（Toni Steedman）回憶兩年前的經歷：2017年5月，斯蒂德蔓為慶祝丈夫生日，一家人前往西班牙費島海岸（Costa Adeje）渡假。他們前往當地的水上主題公園「水世界」（Aqualand）遊玩，斯蒂德蔓決定挑戰園內著名的「神風滑水梯」（Kamikaze slide），誰知慘劇發生。

「神風滑水梯」（Kamikaze slide）爬坡角度非常大，正面看有如90度的衝下來。（Youtube截圖）

強大水流令子宮撕裂7厘米

斯蒂德蔓用着一般的仰臥姿勢，從滑水梯滑下後，強大水流衝擊她的下體。斯蒂德蔓突然感到下身一陣疼痛，身體內部好像撕裂了似的。她告訴丈夫想去廁所，沒走兩步鮮血一直從雙腿間直流。

斯蒂德蔓隨即被送往醫院急救，醫生發現她的子宮撕裂，出現7厘米的裂痕。在輸了大量的血和動手術後，成功搶救她的性命。

斯蒂德蔓回憶稱她當時一度告訴丈夫自己可能會死，希望丈夫能幫忙照顧小孩。

在住院4天後，斯蒂德蔓終可以出院回國。但因她沒有把旅程事先通知保險公司，保險公司拒絕支付救治費用。斯蒂德蔓批評園方沒有告訴她正確的滑梯姿勢，導致意外發生。

玩滑水梯除了仰臥外，還應交叉雙腿做「鎖腳」動作，雙手抱胸才滑下。這除可避免雙腳雙手在滑下途中亂擺撞傷，亦可避免水流直接衝擊下體受傷。玩滑梯時亦嚴禁俯臥向前，否則有機會造成頸椎受傷。

（綜合報道）