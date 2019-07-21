【登月50周年】美舉國同慶　NASA重塑1969年「經典時刻」

7月20日是人類首度成功登月50周年，儘管阿波羅計畫一開始是美蘇冷戰太空競賽產物，現在卻是全球天文迷記憶中的代表性時刻。就算美國當前受到熱浪襲擊，也完全無損民眾的慶祝興致。

美國太空總署（NASA）阿波羅11號（Apollo 11）任務的登月艙在1969年7月20日降落月球寧靜海，指揮官岩士唐於美國東部時間當天下午10時56分成為登月第一人，說出永垂千古的名言：「這是我個人一小步，卻是人類一大步。」

在登月50周年的這一天，俄羅斯、意大利與美國太空人搭乘聯合MS-13（Soyuz MS-13）太空船前往國際太空站（ISS）。NASA透過線上串流播放當時的影像，讓年輕一代有機會與半世紀前的5億人一樣，一同屏息凝神等候那一個關鍵時刻。美國國家航空和太空博物館、侯斯頓太空中心與西雅圖飛行博物館等地則有不同的展覽。

在岩士唐的老家、美國俄亥俄州沃帕科內塔（Wapakoneta, Ohio），有2000人在7月20日參加「奔向月球」路跑賽（Run to the Moon）。將阿波羅11號送上太空的農神5號火箭投影，也在前一天晚間被打上華府的華盛頓紀念碑。

美國副總統彭斯（Mike Pence）20日到佛羅里達州甘迺迪太空中心，參加在阿波羅11號發射台舉行的慶祝儀式，向三位登月任務太空人致敬，在演說直指「如果岩士唐、奧爾德林與柯林斯不是英雄，那就不再有英雄」。到了西元30世紀時，阿波羅11號仍有可能是最廣為人知的20世紀大事。

人類首次登月50周年：美國甘迺迪太空中心7月20日在阿波羅11號發射台舉行慶祝儀式。阿波羅11號登月艙駕駛員奧爾德林（Buzz Aldrin）在副總統彭斯（Mike Pence）發言時舉起拇指。（路透社）

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已於7年前辭世的岩士唐由其子力克代表，柯林斯並未出席甘迺迪太空中心的慶祝儀式，唯一在場的奧爾德林則接受在場群眾起立鼓掌歡呼。

彭斯同時重申，獵戶座載人太空艙（The Orion crew capsule）已經完成，特朗普政府將持續推動阿提密絲劃（Artemis program），在2024年派出史上第一位登月的女太空人，最終繼續前進火星。

▼▼電影《登月第一人》（First Man）講述第一位踏足月球的太空人尼爾岩士唐的故事（按圖放大）▼▼

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