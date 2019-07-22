Twitter言論涉種族歧視　美國華裔女子選美冠軍頭銜遭褫奪

美國密歇根州（Michigan）20歲華裔女大學生朱凱西（Kathy Zhu，音譯）7月14日贏得2019年密歇根小姐（Miss Michigan）冠軍，然而她最近因為被揭發過去曾在網路上發表種族主義及歧視伊斯蘭教的言論，結果主辦單位18日決定褫奪其冠軍頭銜，並喪失參加美國世界小姐（Miss World America）選美大賽的資格。

朱凱西在中國青島出生，8歲與父母一起移民美國。她就讀密歇根大學（University of Michigan），支持美國總統特朗普（Donald Trump），而且經常在Instagram和Twitter上評論政治，吸引約8萬人追隨。

朱凱西2018年曾在一個慶祝「世界希賈布日」（World Hijab Day）的大學校園活動上經過一個穆斯林學生展覽攤位，當時有學生邀請她試戴頭巾，但她拒絕；事後她在Twitter上表示：「你告訴我現在這（頭巾）只是時尚配飾而不是宗教用品？還是你只是想讓女性習慣伊斯蘭教的壓迫？」

朱凱西2017年在回應其他網民指責警察濫殺黑人時又表示，「你知道大部分槍殺黑人的兇手也是黑人？在指責他人之前，先解決你們自己社區的問題。」目前她已將有關貼文刪除，但主辦單位認為這些言論具攻擊性、無視他人感受且不恰當，違反美國世界小姐必須保持良好形象的規定，於是取消她的參賽資格，撤銷其冠軍資格。

朱凱西對此表示，主辦單位應該清楚界定何謂「無視他人感受」，因為她不認為自己的言論有任何不妥當的地方，「這與頭銜被褫奪無關，而是與有人歧視持保守派意見的人」。

（綜合報道）