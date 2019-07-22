【一分鐘看世界】英伊關係趨僵、日本參議院選舉、登月50周年

早晨，今天是7月22日，星期一。
陰晴不定的一天，你需知道以下五宗國際新聞：
波斯灣局勢解決無望？
中東局勢持續緊張，繼美國之後，英國亦與伊朗陷入僵局。伊朗革命衞隊7月20日發放士兵扣押英國運油輪「史丹納帝國」號片段，英國外相侯俊偉指德黑蘭的舉動違反國際法，並向聯合國安理會投訴，甚至考慮實施制裁。面對如此困局，連同伊朗核協議面臨崩潰，到底歐洲仍有甚麼解決方法？（按此閱讀更多）
伊朗核協議：伊朗革命衞隊7月20日在阿曼海域扣押英國運油輪「史丹納帝國」號（Stena Impero，前譯因佩羅號）。（路透社）
安倍晉三修憲計劃泡湯？
日本7月21日舉行參議院選舉，西日本受到惡劣天氣影響，加上年輕一族對政治冷感，導致投票率成為二戰後第二低。這次選舉的其中一個焦點是首相安倍晉三的執政聯盟能否取得國會三分二控制權，從而推動修憲，不過點票結果可能會令安倍失望…… （按此閱讀更多）
日本首相安倍晉三7月21日表示，執政聯盟在參議院成為多數派，代表選民同意修憲的建議。（美聯社）
英國新首相的挑戰
英國新首相之爭最快在今日揭曉，前外相約翰遜被視為大熱。不過他除了可能面對司法、財政大臣的辭職潮外，脫歐問題令英國情況雪上加霜。假如約翰遜成功繼承文翠珊首相一職，他還面對甚麼課題？（按此閱讀更多）
登月半世紀的啟示
半世紀前，兩名太空人岩士唐和奧爾德林在踏足月球，為人類創下壯舉。美國周末舉行多項活動慶祝，但在舉國歡騰的背後，多國部署設立太空軍，為探索無邊無際的宇宙鋪路。不過「人類的一小步」之後，大家除了在太空留下垃圾外，離開地球到其他星體居住的夢想何時實現？（按此閱讀更多）
墨西哥阻止非法移民湧入有成效
美國務卿蓬佩奧昨日訪問墨西哥，與外長舉行會談。他們除了討論兩國貿易問題外，如何應對非法移民湧入亦是重點……（按此閱讀更多）
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