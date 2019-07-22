日本奈良公園「鹿池」場面壯觀　過百隻博物館前Gathering

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許多人到奈良，一定不忘到奈良公園餵鹿賞鹿。這群鹿在白天面對遊客之外，私底下似乎也有自己的「聚會」。18日奈良國立博物館職員佐佐木香輔在推特上po出照片，上百頭鹿趴坐博物館附近的草坪上。根據館員說法，每一年的七月都會看到這般景象。

奈良國立博物館位於奈良公園的一隅，據稱每年七月皆會出現神秘鹿聚會（點圖瀏覽）↓↓↓

日本媒體《J-CAST》報導，每年七月五、六點後，上百頭鹿會出現在奈良國立博物館前的草皮上趴坐，並在日本社群網路SNS上掀起名為「鹿池（鹿だまり）」的話題。對觀光客而言是個少見的景象，因此吸引許多人停留拍照，但對博物館職員卻是習以為常。

這群鹿會聚集在此的原因，過去認為是因為鹿群為了消暑才會有此現象，《朝日新聞》曾報道，據傳博物館草坪附近的一個通風口，流出的冷空氣聚集於此，吸引鹿群前來避暑。但事實上，就連博物館職員也不了解實際原因，除了周遭並沒有什麼遮蔽物外，就連今年「涼夏」的天氣，仍有大批鹿群聚集於此。

照片被近六萬名網友轉發，並紛紛留言：「太可愛了」、「太多了」、「我第一次看到」、「也許是在等山獸神」。也有網友在下午四點半時到現場看到三十多頭聚集，並問現在有幾隻，據館員說法，大約在每天六點會是鹿群數量的高峰。

【圖輯】每年吸引無數國內外遊客前往觀賞的奈良鹿（點圖瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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