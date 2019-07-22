罕見生物「小豬魷魚」現身夏威夷　大小如牛油果　像豬也像鹿

美國海洋研究團隊近日在夏威夷附近水域發現了一隻罕見生物俗稱「小豬魷魚」，主要透過裝有氨氣的內腔調節浮力。它外觀呈現半透明，身形小且圓胖，臉部有像豬鼻子的虹吸管，觸鬚長在頭上，還有一雙黑亮大眼，看起來像豬又像鹿。

【圖輯】難得一見的可愛海洋生物「小豬魷魚」（點圖瀏覽）↓↓↓

「小豬魷魚」學名是Helicocranchia pfefferi，屬於章魚科，由美國非營利組織「The Ocean Exploration Trust」的研究團隊Nautilus在水下1385米的帕爾邁拉環礁（Palmyra Atoll，距離夏威夷1707公里）發現，研究團隊長年致力於海洋生物研究，此次意外捕捉到「小豬魷魚」非常幸運，因為成年的「小豬魷魚」約只有10公分大，尺寸跟牛油果差不多。

研究人員表示針對罕見生物「小豬魷魚」的行為或特性還沒有十分清楚，但可以確定的是，近距離的拍攝並不會嚇到牠，牠甚至可能沒有發現。外觀可愛的「小豬魷魚」除了鼻子圓滾像「豬鼻子」，頭頂上的觸角雜亂，看起來就像「一頭亂髮」，也有人戲稱像馴鹿的鹿角，模樣可愛不已。

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