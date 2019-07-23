【一分鐘看世界】美英談香港、波斯灣僵局、約翰遜內外交困

世界說
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早晨，今天是7月23日，星期二。

時晴時雨的一天，你需知道以下五宗國際新聞：

英美續關注香港

香港市民連續多個周末上街遊行，反對政府修訂《逃犯條例》。在周日的遊行中，上環有示威者與警方發生衝突，而在差不多同一時間，元朗就上演白衫人士以武器追打市民的恐怖場面。事件震驚國際社會，英國國會隨即在周一展開緊急質詢，而美國總統特朗普亦再次談及香港示威……（按此閱讀更多

元朗昨夜（21日）發生疑由黑社會發動的襲擊市民事件。大批身穿白衫的不明人士，襲擊手無寸鐵的途人。（香港01記者攝）

英國與伊朗爭議陷僵局

波斯灣局勢持續緊張，伊朗扣押英國運油輪後，再宣稱拘捕多名美國間諜。事件似乎令伊朗在當地問題取得主導櫂，而美國則商討對策總統特朗普亦認為現時無法與德黑蘭方面達成任何協議。而另一事主英國亦為如何化解危機深感頭痛……（按此閱讀更多

伊朗革命衞隊的快艇正在引導被查扣的英國油輪駛往港口。（路透社）

約翰遜與英國前途

英國今日公布新首相人選，熱門的前外相約翰遜被指已經籌備組閣，當中包括將主要競爭對手、現任外相侯俊偉排除在新內閣名單外，另外他亦就脫歐問題在報章撰文發表意見。不過英國在迎接新首相前，仍被大批問題困擾，伊朗問題就是其一……（按此閱讀更多

日本的後選舉時代

日本參議院選舉告一段落，首相安倍晉三領導的執政聯盟成功保住過半數議席，但面對異軍突起安倍希望取得三分二國會控制權的計劃落空。除了修憲成為這次選舉焦點，當地亦面對多項新變化，以及投票率偏低的情況……（按此閱讀更多

中美貿易談判有進展？

中美貿易談判停滯多時，兩國以不同舉動向對方釋出善意，為重回談判桌鋪路。不過貿易戰反映兩國關係自特朗普上台後轉趨惡劣，北京對美國的投資大幅下滑，更指雙方的分歧可能從此愈走愈遠……（按此閱讀更多

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