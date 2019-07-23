【一分鐘看世界】美英談香港、波斯灣僵局、約翰遜內外交困

早晨，今天是7月23日，星期二。
時晴時雨的一天，你需知道以下五宗國際新聞：
英美續關注香港
香港市民連續多個周末上街遊行，反對政府修訂《逃犯條例》。在周日的遊行中，上環有示威者與警方發生衝突，而在差不多同一時間，元朗就上演白衫人士以武器追打市民的恐怖場面。事件震驚國際社會，英國國會隨即在周一展開緊急質詢，而美國總統特朗普亦再次談及香港示威……（按此閱讀更多）
元朗昨夜（21日）發生疑由黑社會發動的襲擊市民事件。大批身穿白衫的不明人士，襲擊手無寸鐵的途人。（香港01記者攝）
英國與伊朗爭議陷僵局
波斯灣局勢持續緊張，伊朗扣押英國運油輪後，再宣稱拘捕多名美國間諜。事件似乎令伊朗在當地問題取得主導櫂，而美國則商討對策，總統特朗普亦認為現時無法與德黑蘭方面達成任何協議。而另一事主英國亦為如何化解危機深感頭痛……（按此閱讀更多）
伊朗革命衞隊的快艇正在引導被查扣的英國油輪駛往港口。（路透社）
約翰遜與英國前途
英國今日公布新首相人選，熱門的前外相約翰遜被指已經籌備組閣，當中包括將主要競爭對手、現任外相侯俊偉排除在新內閣名單外，另外他亦就脫歐問題在報章撰文發表意見。不過英國在迎接新首相前，仍被大批問題困擾，伊朗問題就是其一……（按此閱讀更多）
日本的後選舉時代
日本參議院選舉告一段落，首相安倍晉三領導的執政聯盟成功保住過半數議席，但面對異軍突起，安倍希望取得三分二國會控制權的計劃落空。除了修憲成為這次選舉焦點，當地亦面對多項新變化，以及投票率偏低的情況……（按此閱讀更多）
中美貿易談判有進展？
中美貿易談判停滯多時，兩國以不同舉動向對方釋出善意，為重回談判桌鋪路。不過貿易戰反映兩國關係自特朗普上台後轉趨惡劣，北京對美國的投資大幅下滑，更指雙方的分歧可能從此愈走愈遠……（按此閱讀更多）
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