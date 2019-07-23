【懷孕注意】泰孕婦腳底按摩意外中風流產　昏迷不醒半年後亡

泰國一名女模特兒因在懷孕時接受腳底按摩，意外嚴重中風流產，自己亦因陷入昏迷半年無法甦醒。該女子最後在家人同意下，拔除維生儀器，在7月19日離逝。

生前薇拉婉的照片，除是一名模特兒外，薇拉婉亦會跳舞。（Facebook@BlueRedPig）

事發於2019年1月，女模特兒薇拉婉（Wirawan Kedkesri）前往清邁一間按摩店做腳底按摩。誰知按摩期間薇拉婉突然失去意識，送院後搶救發現她嚴重中風，陷入昏迷。

醫生診斷指出薇拉婉出現肺栓塞和缺血性中風，中風期間因一度停止呼吸，懷孕6個月的嬰兒宣告流產。而薇拉婉亦因出現腦部損傷，只能依靠維生儀器維持生命。薇拉婉陷入昏迷後再沒有甦醒。

至半年後的7月19日，經家人決定拔除維生儀器，薇拉婉在安祥中離逝。

一幅薇拉婉拍攝的模特兒照片。（Facebook@wirawan.zaza）

懷孕婦女接受按摩有風險

事件在泰國一度引起熱論，泰國衛生部警告懷孕婦女接受按摩有風險。正確的按摩對胎兒雖有幫助，但必須尋找合資格並受訓充足的按摩師進行：「所有孕婦應只前往合資格、受訓超過800小時的按摩師接受傳統泰式按摩。」

衛生部表示懷孕3個月以下的不能前往接受按摩，否則會有流產風險，而即使懷疑超過6個月亦應注意安全。

警方已在2月時落案起訴該按摩店的按摩師，因疏忽行為導致他人受傷。警方稱他們將搜集醫療證據，落案起訴按摩師過失殺人。