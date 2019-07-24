超市店員墮牆壁縫隙失救致死　屍體10年後終被發現

今年1月，美國艾奧瓦州（Iowa）Council Bluffs市鎮的一間廢棄超市內發現一具男屍。調查化驗後，該男子的身份最近被證實為該超市的前員工埃利（Larry Ely），他在10年前失蹤。

埃利的父母在2009年11月時向警方報案，說自己的兒子因為心情不好離家出門後就再也沒有消息了。失蹤之前埃利已出現抑鬱和幻聽的症狀，並在服用醫生所開的抗憂鬱藥物。

埃利當時就職的No Frills超市在2016年結束營業，今年年初幾名工人進入廢棄許久的超市內進行貨架整理和搬動冰箱時，發現在冰箱和後方的牆壁之間有一具男屍。

據《奧馬哈新聞》報道，No Frills的老闆表示超市營運時，冰箱上方的空間被用來儲藏存貨，員工們很常在冰箱上方走動作業。警方研判埃利當年可能在離家之後前往超市，當他想爬到冰箱上方時不慎掉到冰箱和牆壁的縫隙內。冰箱後的縫隙只有45厘米左右，當時身高168公分體重63公斤的埃利應該被卡住完全無法動彈，也無法和外界聯繫。

有鑑於埃利的身份已證實且屍體上沒有任何打鬥的痕跡，當地警方已宣布以「意外致死」偵結他的失蹤及死亡。

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