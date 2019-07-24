【一分鐘看世界】約翰遜勝選、戰機犯境韓軍開火、中美貿易談判

早晨，今天是7月24日，星期三。
另一個炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
約翰遜大熱勝出
英國執政保守黨魁之爭告一段落，前外相約翰遜大熱勝出。多國領袖如特朗普、馬克龍紛紛祝賀對方成為英國新首相。約翰遜揚言為國家注入能量，帶領英國脫歐。不過脫歐協議至今仍未獲英國會通過，意味歐盟在談判時可能遇到難以預測的對手……（按此閱讀更多）
約翰遜：2012年倫敦舉辦奧運會，外界普遍予以讚譽，認為此屆奧運會為當地帶來經濟增長。市長約翰遜因此聲名大噪，他在倫敦維多利亞公園（Victoria Park）被卡在滑索上的一幕，也成為全球傳媒焦點。（資料圖片）
中美貿易談判再開
中美貿易戰火暫時停止，北京方面宣布購買美國農產品的最新動向，而兩國貿易官員經過數次電話會談後，面對面談判的呼聲甚高，有消息指他們會在北京碰頭，但彭博社則認為在另一地點……（按此閱讀更多）
中美貿易戰：美國暫停對中國貨品加徵新的關稅，外界認為中美之間達成一個短暫的休戰期。（美聯社）
東北亞空中風起雲湧
韓國國防部表示中俄多架軍機先後闖入韓國防空識別區，韓軍向犯境軍機的前方1公里處射擊360多發機槍彈示警。俄羅斯否認侵犯領空，但事件反映了情況非比尋常……（按此閱讀更多）
金正恩的「新玩具」
朝鮮領袖金正恩日前參觀新建造的潛艇，預計它會部署於當東海水域。金正恩與特朗普繼續做「筆友」之餘，亦同時開發「新玩具」，這到底代表了甚麼？（按此閱讀更多）
美國終於有防長
美國防部長一職懸空超過半年後，周二終於見到曙光。當地參議院表決通過陸軍部長埃斯珀的提名，意味再有對華鷹派人士出任華府要職……（按此閱讀更多）
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