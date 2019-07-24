荷蘭暑假另類親子活動：兒童深夜森林求生　無知的小孩一晚長大

荷蘭夏天流行一種刺激活動：大人深夜開車，把即將進入青少年階段的小孩載到森林中「放生」，而後大人離開，讓這群小孩靠着原始的GPS設備和方向感，自尋出路，回到童軍營地。為了讓活動更困難，大人可能會蒙住小孩的眼睛，甚至故意亂繞，不讓他們記路。 有時，大人還會藏在樹叢中，故意發出野豬般的聲音嚇小孩。有的大人則沿路留下線索讓孩子解謎，一步步踏上回營地的路。 這種活動在其他國家可能早就引來警方關切，但對荷蘭人來說，再平常不過。《紐約時報》寫道：「放生活動對你來說或許有點瘋狂，但這是因為你不是荷蘭人。」

荷蘭小孩從小被教導不要太依賴大人，大人則被指導要放手讓孩子自己解決問題。荷蘭「放生」傳統展現了這些原則，就算孩子又累又餓還迷失方向，都應該讓他們想辦法自己找到回家的路，讓他們體驗全權做主的興奮感。許多荷蘭大人回想起小時候參與的「放生」活動，都覺得獲益良多。

11歲的榮格瓦是頭一次被「放生」，在此之前，他大部分的餘暇都用來「打機」，這也是為什麼父母要「放生」他，想讓他體會一下在森林中迷路的感覺。

榮格瓦的媽媽塔瑪拉說：「榮格瓦11歲了，我們能教導他的時光愈來愈少，他準備往青春期邁進，那時他可以自己做決定。」

在森林「放生」子女已成荷蘭傳統，如今不少父母小時候也被「放生」過。（示意圖／Annie Spratt/Unsplash）

榮格瓦和夥伴在深夜走了三個多小時的路，早已累到彼此不說話，但他們沒有發現任何接近營地的跡象。榮格瓦直直看向前方，就像一具殭屍。他回想起這段經歷時說：「我的爸媽在睡覺，我的妹妹也在睡覺，我的腦袋好累，我的腿好痠。」

最後，孩子們好不容易走到了中繼站，拿到水和點心，但前提是必須用GPS去換。現在，沒有GPS的他們要回到營地只能靠本能。不過，沒有任何一個人抱怨，畢竟他們沒有人可以抱怨。

榮格瓦說：「我要繼續走，我不知道為什麼我要繼續走，但我就是要走下去。」

最後，榮格瓦在凌晨2點回到營地，大口吃下工作人員幫他準備的食物，隨後鑽入帳篷中呼呼大睡。

第二天早上11點，睡眼惺忪的榮格瓦走出帳篷，感覺自己身經百戰。他說，有天當他有小孩，他也要「放生」他們：「這讓你知道，即使你身處困境，只要一直走一直走就會有路。」

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