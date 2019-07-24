Nike極罕Moon Shoe拍賣破紀錄341萬元成交　只因鞋底似窩夫餅？

拍賣行蘇富比（Sotheby's）7月23日在紐約拍賣由運動用品商Nike生產的經典球鞋「Moon Shoe」，最終以43.75萬美元（約341萬港元）售出，較開拍價高出逾4倍，並打破球鞋拍賣的紀錄。

球鞋由一名加拿大投資者和車輛收藏家納達爾（Miles Nadal）奪得。蘇富比這次與潮流球鞋品牌Stadium Goods合作，拍賣過往上市的100對罕見球鞋。除了Moon Shoe之外，這次拍賣系列的其餘99對球鞋，均由這名收藏家以約85萬美元投得。

這對名為「Moon Shoe」的球鞋由Nike創辦人之一Bill Bowerman為了1972年奧運選拔賽所設計。球鞋由人手製作，並配上特有的「窩夫鞋底」（waffle sole），全球只有12對。蘇富比表示，這次拍賣的Moon Shoe是唯一一對未經磨損的。有指Moon Shoe是Nike極為重要的作品，其「窩夫鞋底」就像1969年美國太空人登月時留下的腳印般重要。

天價球鞋：Bill Bowerman當年設計Moon Shoe時用上他妻子的窩夫模板，最終製成品的鞋底也與窩夫形狀一樣。（AP）

蘇富比表示，這對Moon Shoe較底價8萬美元高出逾4倍賣出，打破拍賣球鞋的世界紀錄。對上一次的破紀錄球鞋拍賣，是2017年在加州以19.03萬美元售出的Converse鞋子，該鞋據稱為籃球巨星米高佐敦（Michael Jordan）參加1984年奧運籃球決賽時穿過。

（綜合報道）