【一分鐘看世界】約翰遜組閣、特朗普救農民、朝鮮又試射導彈？

早晨，今天是7月25日，星期四。
另一個炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
約翰遜「新人事、新作風」
英國新舊首相交替結束，文翠珊離任前向約翰遜投下信心一票，並認為在野工黨黨魁郝爾彬地位不保。被稱為「英國特朗普」的約翰遜上台後面對脫歐期限臨近，但仍強調可以如期「完成任務」，更揚言與歐盟全新談判，爭取更好的脫歐協議。不過愛爾蘭則為此大潑冷水。
而在組閣方面，他在公布人選前，外界曾有多種揣測，認為他會着重脫歐陣營主帥甘明斯等脫歐派人士，為二戰以來英國最大的政治豪賭鋪路。最終包括外相侯俊偉在內的多名「前朝官員」離任，由多名文翠珊「棄將」接任……（按此閱讀更多）
2019年7月23日，約翰遜當選保守黨黨魁，成為英國下一任首相。他抵達保守黨總部時向記者做出手勢。（Toby Melville／路透社）
朝鮮再次試射導彈？
韓聯社周四引述韓國聯合參謀部消息報道，朝鮮清晨在東部元山市發射兩個飛行物，是平壤方面在兩個月內再次有同樣舉動……（按此閱讀更多）
金正恩監督武器試驗： 2017年7月4日，平壤試射洲際彈道導彈「火星-14」期間，金正恩在現場觀看。他桌上還放了一副巨型望遠鏡。（VCG）
米勒聽證會
通俄門特別檢察官米勒到眾議院出席聽證會，就通俄調查公開作證。他表示並無就特朗普有否妨礙司法公正得出結論，並提到，特朗普在下台後或可能面臨起訴……（按此閱讀更多）
亞太新秩序
中俄正計劃簽署一份新的軍事合作協議，增加軍事領域合作，內容包括舉行聯合軍演和武器交易。兩國首次聯合巡邏就遇到日韓抗議，有俄專家認為，事件反映了美國的憂慮成真，為亞太地區形成新秩序……（按此閱讀更多）
美國應對貿易戰措施
中美貿易官員雖然即將舉行面對面談判，但戰火能否真正熄滅始終是未知之數。美國總統特朗普的其中一個重要票源—農民卻是貿易戰最大受害者，因此他決定推出新一輪補助，希望力保選票。另外國會亦考慮禁止以聯邦資金採購中國製巴士和列車……（按此閱讀更多）
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