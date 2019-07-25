美國幼童天生無左手　與女足球員同病相憐　擊掌照感動大批網民

美國佛羅里達州18個月大男孩蒂德（Joseph Tidd）患有蹼指畸形（symbrachydactyly）的先天性異常，導致他的左邊手臂及手掌發育不完善，2019年4月他在一場足球比賽中認識到奧蘭多榮耀隊（Orlando Pride）女足球員皮克特（Carson Pickett），由於二人天生均沒有左手掌，結果同病相憐的他們便成為好友。兩人2019年6月再度在一場球賽裏相遇，並拍了一張互相碰拳頭（fist bump）的照片，網友看到後紛紛表示「很鼓舞人心」。

蒂德的父親邁爾斯（Miles）表示，他永遠不會忘記兒子當時第一次見到皮克特的反應，「當時皮克特蹲在蒂德的身旁，然後向蒂德伸出她的手臂，那一刻他們之間便建立起屬於他們的友誼。皮克特相信她能完成任何事，而我們就希望蒂德能擁有這份同樣的勇氣」。而皮克特就回應說：「蒂德，你是我生命中的新英雄」。

後來兩人再度於球場上重逢，並互相碰拳頭致意，而蒂德的父母就拍下這一幕並上載至Instagram。皮克特的教練伯利（Becky Burleigh）上星期再次把這張照片重新上載到Twitter，並寫道：「我們的世界需要更多這種東西來散播歡樂」，結果馬上吸引大批網友熱議，目前已經獲得逾4萬個讚好，有留言稱「本世紀最美麗的畫面」、「我實在無法用言語來形容這美好的一幕」、「這實在太暖人心脾」。

皮克特曾在2018年接受訪問表示，她在長大的過程中從不容許說出「不能」或是「不是」，而是要勇敢面對挑戰，「我想這令我永不放棄，因為我知道放棄的話會讓我自己和父母失望，而家庭對我來說就是一切」。她又指，自她的足球生涯開始後，她才突然意識到自己可以成為小孩子的榜樣，「能為其他人生活帶來正面影響，這感覺很美好。」

（綜合報道）