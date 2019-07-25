很多人都覺得納粹的大屠殺殘暴得難以置信，筆者這趟走訪柏林與波蘭，試着尋找歷史碎片—屠殺遺址、口述故事、受害者遺物、照片與錄像、紀念碑與藝術品，心裏不禁問：「人類怎會做出這樣的事？」的確，仇恨並沒邏輯可言，但歷史告訴我們，這是實實在在發生過，我們只能學習避免重蹈覆轍。

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在德國，歷史教育相當受到重視—高中生必須修讀20世紀德國歷史，包括納粹時期及猶太人大屠殺。在柏林會看見很多本地學生團，他們都是由各地來到首都學習國家歷史，不少學校更安排學生參觀集中營。像德國的薩克森豪森集中營（KL Sachsenhausen）及波蘭的奧斯威辛集中營（KL Auschwitz），兩座紀念博物館都擔負歷史教育重任，隨着在生的歷史見證人愈來愈少，集中營的功能更見重要。

奧斯威辛集中營是納粹最大規模的集中營，110萬人被殺。(Getty Images)

這些集中營的遊客數目近年持續上升，在去年，到訪奧斯威辛的遊客高達220萬人，2013年的數目只有150萬，2017年到訪薩克森豪森集中營的則有70萬。不過，不是每個德國人或波蘭人都參觀過集中營。筆者問波蘭朋友Kasia有否到過*奧斯威辛集中營參觀，她的祖母正正是集中營的倖存者，她自己卻出於害怕，一直不敢到集中營參觀，她說：

對於你們亞洲人，猶太人屠殺較有距離感，但這段歷史對我們來說，太密切了。

奧斯威辛集中營每日迎接大批旅客來訪，是人類歷史的重要教訓。（毛詠琪攝）

*注解：奧斯威辛是納粹德國最大集中營，由1942年起更成為猶太人滅絕營。由1940至1945年，納粹德軍把逾130萬人押送至這裏，包括110萬猶太人、14至15萬波蘭人、2.3萬羅馬或吉卜賽人、1.5萬蘇聯戰俘及2.5萬其他種裔人士。在集中營被殺總人數達110萬，當中約九成為猶太人。納粹黨（Nazi Party）於1933年奪得政權，那時德國猶太人口約56萬，基於納粹迫害，1933至1941年間便有約28萬猶太人逃離德國，遠赴美國、巴勒斯坦、英國、南美洲，甚至非洲和中國。納粹德國對猶太人的屠殺主要發生於1941至1945年，於短短數年間，在德國境內及境外設立多個集中營及滅絕營（extermination camp），在整場大屠殺中死亡的猶太人及其他族裔超過600萬。

參觀集中營是一個最赤裸地直視歷史的方法，警醒世人別重複犯錯。奧斯威辛集中營博物館裏保留了大量受害者遺物，堆積如山的鞋子、皮箱、眼鏡、梳子、被剃下的女性頭髮……還有破舊陰暗的囚室、毒氣室、遺體火化爐、押送猶太人的火車車卡……但我認為最教人不忍正視的，是一張張受害人直視鏡頭的黑白囚犯照片。下面附有小字，寫着他們的年齡、職業、入營年份、下場。而下場是等到釋放，活下來的人很少。

憑證縱使清晰，但不是人人都樂於承認。有AfD極右政客質疑薩克森豪森集中營的毒氣室是否存在過，甚至是否真的有人在此被殺。薩克森豪森集中營總監Axel Drecoll在《大西洋》（The Atlantic）雜誌今年４月訪問中稱，右翼民粹份子及極右政黨刻意圍繞紀念文化及歷史說話。

每一件大屠殺與集中營遺物都承載着沉重的歷史回憶。（毛詠琪攝）

當涉及歷史修正主義，以及我們需要交代的歷史，我們有責任大聲說出來。 德國薩克森豪森集中營總監Axel Drecoll

右翼政黨崛起 歷史修正主義抬頭

毗鄰的波蘭亦彌漫着一股歷史修正主義風潮，右翼執政黨「法律與正義黨」（PiS）於去年提出修改法案，指控波蘭曾參與及主導二戰納粹罪行的人（例如把納粹集中營稱為「波蘭集中營」），最高可判監三年。但礙於國際社會猛烈抨擊，波蘭政府再次修訂這條「惡法」，相關罪行不屬刑事，亦毋須監禁。然而，這些極右政權或政黨，都正威脅作為集中營作為歷史敘述場所的角色。

波蘭右翼示威者上街，重申集中營是納粹德國的責任。（Getty Images）

「他們（PiS）推動很多瘋狂的極右政策。」Kasia說，右翼政府一邊大派福利，例如生育孩子每月可獲發幾千元（港幣）津貼，女性享有長達一年產假等；另一邊則在推動這類右翼、保守政策，除了上述的「集中營惡法」，最顯著的就是草擬收緊女性墮胎權益。但 Kasia 也認同，波蘭國家經濟正穩步上揚，百姓安居樂業，就算政府推動這些「瘋狂」政策，社會阻力也不會太大。

德國猶太社群有一個自我比喻，他們是一個「坐在行李箱上」（sat on packed suitcase）的民族。筆者在柏林訪問了從事對抗「反猶太主義」工作的Sigmount Konigsberg，他說，1945年之後，納粹恐怖陰霾未散，逃過一劫的猶太人都不欲留在德國，那時他們會把行李箱打包妥當，準備隨時離開。「我在鄰近法國的德國小鎮長大，跟我一起成長的人都離開了，去英國、法國、以色列、美國……只有我和另一個朋友留在德國了。這是我們接受教育的一部份，我們被告知『我們的未來不在德國』。」

列車當日把猶太人大批進到奧斯威辛集中營。（毛詠琪攝）

久藏的「行李箱」 或要再次打開

至上世紀八、九十年代，德國猶太人心裏的行李箱一直被藏好，覺得自己想留在德國生活，但現在，反猶太主義再度上漲，令他們有感人身安全不及十年前，又開始尋找收起來的「行李箱」。「你有想過離開德國嗎？」Sigmount沉默片刻，吐出一句：「還未，但我不會說永不。」儘管一生都在德國生活，此際他已說不清能否留在這裏，這不是掉以輕心的時候。

「當一個族裔在自己出生的社會面臨被滅絕，這是一件可怕的事。」還未當首相的邱吉爾於1937年曾說了這番話。如果有朝一日，你的出生地、定居地都容不下你，你無奈要帶着行李箱離開，會是一種怎樣的感覺？

臨別之前，筆者請求為Sigmount拍張照片。直視鏡頭，微笑着的，是今天在德國遇見的猶太人。

罼生都在德國生活的Sigmount，也不排除有日要離開故土。(毛詠琪攝)

上文節錄自第172期《香港01》周報（2019年7月22日），文章原題為《我在德國尋找隱藏的猶太人》。

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