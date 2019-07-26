加拿大華裔夫婦31歲做百萬富翁兼退休　出書宣揚FIRE運動

加拿大36歲華裔女子Kristy Shen與其37歲丈夫Bryce Leung最近推出了一本名為《Quit Like a Millionaire》的書，希望宣揚「FIRE」（Financial Independence, Retire Early）運動，鼓勵年輕一代透過儲蓄和投資來存下足夠退休金，以儘早實現經濟獨立和享受退休生活。

出生於中國四川太平鎮的Kristy Shen自幼家境清貧，那時她一家人一天只有約0.44美元（約3.44港元）的收入。她的父親曾經在中國勞改營裏生活過10年，後來一家人移民至加拿大，直到8歲她才第一次去過當地的玩具店。Kristy Shen表示，如果沒有童年貧窮的經歷，她大概不會那麼現實，亦相信自己不會選擇早退休的生活。

Kristy Shen後來在2010年與同樣是電腦工程師的Bryce Leung結婚，二人本來打算儲錢置業，卻發現根本無法追上樓價，於是2012年便決定把辛苦儲下50萬加元（約297萬港元）進行投資。他們利用「4%法則」來計算出退休所需的金額大約為100萬加元（約594萬港元），然後將六成的儲蓄買股票，餘下四成則進行固定收入投資如公司債券等，結果到2014年便達到目標。

Kristy Shen表示，起初朋友和家人對兩夫婦的決定都充滿懷疑，以為他們在一年內便會變得一貧如洗，「有些人覺得我們所做的沒有用，因為這是在挑戰現狀。這真的會讓人質疑他們的生活，他們不喜歡這樣，因為很可怕」。她又指，兩夫婦並沒有因為儲蓄而放棄享受生活，他們主要在交通、住屋和伙食方面節省開支，且會密切留意開支的去向，而二人仍然可以在假期時去旅行。

兩夫婦後來在2016年退休，Kristy Shen坦言，自從那時起她變得更加快樂，因為她的工作曾經為她帶來巨大壓力，使她一度要服藥來對抗焦慮和抑鬱，並形容「FIRE運動」對她來說就像一種療法。他們亦表示，現在他們把儲蓄投資在低成本交易所買賣基金（exchange-traded fund）上，而這將讓他們在可預見的未來繼續維持這種生活。

（綜合報道）