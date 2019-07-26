【一分鐘看世界】中美上海談判、英鎊會跌至1美元？隱藏的猶太人

早晨，今天是7月26日，星期五。 迎接周末來臨前，你需知道以下五宗國際新聞：

中美貿易談判「硬碰硬」

中美新一輪貿易談判下周於上海舉行，中國代表團一向由副總理劉鶴領導，但北京方面的新聞稿卻一反常態地以「中美經貿團隊」稱呼，有消息指商務部長鍾山會參與談判，他與美國貿易代表萊特希澤同樣為鷹派人物，因此外界普遍認為這次談判會變得更加複雜……（按此閱讀更多）

劉鶴（中）、萊特希澤（左）、姆努欽（右）是中美貿易談判的牽頭人。（法新社）

英鎊「插水式」恐慌？

英國新首相約翰遜上台，內閣人選大致已定，其中胞弟喬約翰遜亦獲邀入閣。約翰遜首次到國會發言，強調讓英國再次強大，並希望推動經濟。其中一項政策是削減印花稅以刺激樓市。

不過英國面對的最大問題始終是脫歐，約翰遜提出廢除愛爾蘭硬邊界方案，但歐盟則強調目前的協議已經是最理想。假如雙方最終談不成，英國硬脫歐的影響可能非同小可……（按此閱讀更多）

約翰遜7月25日首次以英國首相身份在國會下議院發表講話（圖源：路透社）

「隱世」猶太人的悲歌

提起二戰的歐洲戰線，大家或即時想到猶太人被運送到集中營的恐怖場面。由波蘭到柏林，有關這段悲慘歷史的資料比比皆是，雖然戰爭已經結束超過70年，但仍有猶太人需要隱姓埋名地於柏林過日子……（按此閱讀更多）

斯里蘭卡的「垃圾反擊戰」

斯里蘭卡海關在科倫坡調查多個發出惡臭的外國貨櫃，赫然發現貨櫃內所載的竟然是醫療廢料，為外國的出口垃圾問題增添新戰場……（按此閱讀更多）

波音737 MAX復飛無望？

波音737 MAX客機自3月停飛至今，公司雖然以10月復飛為目標，但美國聯邦航空管理局認為有關型號飛機的問題仍未解決……（按此閱讀更多）

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