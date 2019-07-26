美死刑暫停16年後　年底恢復執行　首位伏法者極度殘忍

美國聯邦政府將是16年來首度恢復執行死刑。該國司法部長巴爾（William Barr）7月25日指示美國聯邦監獄管理局對5名死囚執行死刑，他們涉嫌殺害兒童。其中一人殘忍地殺死一名9歲女童，案情令人髮指。

巴爾25日在聲明中說：國會已通過立法明確授權（對囚犯的）死刑懲處，眾參兩院議員也已表決通過，並由總統簽署。」他同時表示：「司法部維護法治，我們應為受害者及其家屬推進我們司法系統判處（嫌犯）的刑罰。 」

美國死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）的數據指出，自1988年以來，美國聯邦政府只執行了3次死刑。此外聯邦政府自2003年就沒有執行過死刑，但司法部仍持續批准對疑犯尋求處以死刑。目前有62人在死囚名單上。

在司法部公布有關決定後，這一輪處決在12月9日至1月15日期間定期執行。巴爾說，這是聯邦監獄逾20年來首次執行死刑。他們將被注射藥物「戊巴比妥」（pentobarbital）致死。

美國總統特朗普曾提出增加對販毒者以及對群眾開槍者施行死刑，他的要求為司法部的工作奠定實行恢復死刑的基礎（Reuters）

在這輪處決中首名伏法的犯人名叫丹尼・李（Danny Lee）。他1996年在阿肯色州殺害一家3口，當中包括一名8歲女童。

另一名12月11日會被處死的是米切爾（Lezmond Mitchell），他在2001年10月28日瘋狂毆打以及用刀刺死63歲婦人斯利姆（ Alyce Slim），再強迫死者的9歲孫女登上貨車，坐在屍體旁。他開着貨者載着女童和婦人遺體到別處後，要求女童躺下就死，然後用刀割向她的喉嚨。當他發現她沒立即死去，便用石頭砸向她的頭部。他之後將兩人肢解及棄屍。

至於其他其餘將步上「綠色里程」（green mile，這個說法來自電影《綠里奇跡》）的死囚，巴爾指這一輪行刑集中在「謀殺、部分涉及虐待及強姦我們社會中最脆弱的一群——兒童及長者」。司法部提及的5名死囚都會在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄伏法。