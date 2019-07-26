【歐洲熱浪】多國打破高溫紀錄　英女王靠Dyson電風扇消暑

熱浪再次席捲歐洲，德國、比利時和荷蘭7月25日均打破全國最高溫的紀錄，法國巴黎亦錄得42.6度，創首都最高溫紀錄。英倫海峽另一邊的英國則錄得有史以來7月最高溫紀錄，連英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）亦要靠戴森（Dyson）風扇消暑。

英格蘭南部錄得38.1度，為7月最高溫紀錄。倫敦亦打破首都高溫紀錄，在希斯路機場（Heathrow Airport）錄得36.9度。民眾想盡辦法消暑，英女王亦不例外。有眼利的網民發現，英女王接見新任首相約翰遜（Boris Johnson）時，身後有一部價值約350英鎊（約3400港元）的Dyson電風扇，隨即引起網民熱烈討論。

歐洲熱浪：英女王靠英國公司戴森（Dyson）的電風扇消暑，有人笑稱英女王正式成為Dyson的「關鍵意見領袖」（KOL）。（路透社）

法國巴黎亦迎來破紀錄高溫，電風扇全城售罄，傳統摺扇被迫「重出江湖」。但多得「區域冷卻網絡」，利用約80公里長的冷卻管道，將極度冷卻水從大型儲水槽，透過管道送到地下儲水分站，再送往約700名顧客的建築物中，令著名景點如羅浮宮博物館（Louvre）和「老佛爺」百貨公司（Galeries Lafayate）等仍能保持涼快。

歐洲熱浪：法國巴黎打破高溫紀錄。法國國營鐵路公司（SNCF）呼籲民眾減少外出，提到酷熱天氣令部份列車需要慢駛，導致延誤。（美聯社）

德國國家氣象局（National Meteorological Service）指，北部城鎮林根（Lingen）當地時間25日下午錄得42.6度高溫，一日內第三次刷新全國最高溫紀錄。南部巴伐利亞（Bavaria）城鎮拜羅伊特（Bayreuth）著名歌劇節同日開幕，但由於受酷熱天氣影響，加上表演廳不設冷氣，部份民眾因而退票。

荷蘭南部達40.4度，首次錄得超過40度高溫，並打破前一日創下的紀錄。荷蘭國家公共衛生與環境研究所（National Institute for Public Health and the Environment）向阿姆斯特丹、鹿特丹（Rotterdam）和海牙（The Hague）發出霧霾警告。

比利時同日亦首次突破40度高溫，東部城市列日（Liege）昂格勒爾（Angleur）達40.2度。

氣候科學家指，由於溫室氣體排放導致全球暖化，熱浪變得更常見。預計酷熱天氣將持續至26日。

（綜合報道）