夏日熱辣辣　「蟲蟲雪糕」奶油味豐富　你敢試嗎？

夏日熱辣辣下曬太陽，若有一杯雪糕入口的確是一種享受。不過如果雪糕是由昆蟲製成，你又會否試試？

南非城市開普敦（Cape Town）一間公司Gourmet Grubb以熱帶昆蟲幼蟲，混合乳製品替代品，製成雪糕EntoMilk。雪糕有朱古力、花生醬及聖誕風味香料三種味道任君選擇，而且奶油味豐富。

世界各地近年不時湧現食蟲熱潮，有學者更提出以食蟲解決全球糧食問題，到底將食蟲帶入生活是否可行？