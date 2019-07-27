美國男子執到寶！600港元購入「裸女圖」　價值高到超乎想像

美國一名男子之前到紐約皇后區的舊貨店裡挖寶，結果無意間挖到了一張泛黃的「裸女圖」，他買下後跑去給專家鑑定，結果這幅圖是世紀著名畫家Egon Schiele的作品，轉手賣人的話至少可以賺10萬美元到20萬美元。

綜合外媒報道，這名男子為兼職藝術經紀人，長期愛好藝術，一年多前他在紐約皇后區的一間舊貨店挖寶，找到了一些有價值的東西，但他又持續看了看，最後發現這幅圖，他表示當他看着這幅圖時，想起了自己喜歡素描的方式，因此立刻引起他的注意，問了價格後，用不到80美元的錢把圖帶了回家。

男子立刻把這幅畫寄給紐約Galerie St. Etienne畫廊主管Jane Kallir鑑定，她對Egon Schiele的畫相當着迷，30年來鑑定過無數作品，但大部分都是假貨，看到男子發的清晰照片後，她認為這極有可能是真的，便請男子把圖帶到畫廊，當她親眼看到作品後，肯定「99％是真的」，再比對其他作品後，她確定這是真的。

現在這幅裸女圖展示於Galerie St. Etienne畫廊，價格落在10萬到20萬美元，若順利出售，Jane Kallir表示會將一部分收益將會捐給慈善機構幫助他人，有人問道「為什麼Egon Schiele的作品在他去世101年後外界對此仍有如此大的需求，以及作品能賣如此高價？」Jane Kallir說「Egon Schiele是許多年輕人的崇拜英雄，但他的作品相對稀少，所以價格昂貴。」

Egon Schiele出生於1890年6月12日，是奧地利畫家，師承Gustav Klimt，是20世紀初期重要的表現主義畫家。Egon Schiele的作品特色是表現力強烈，描繪扭曲的人物和肢體，且主題多是自畫像，1918年秋天因流感身故，得年僅28歲。

Egon Schiele drawing found in a thrift store is valued at up to $200k: https://t.co/kiO5hvdcUd pic.twitter.com/MNb18YW1Kr — Artsy (@artsy) 2019年7月25日

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