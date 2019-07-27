美墨邊境雞蛋與高牆：攜子跋涉2400公里遭攔下　母哀求士兵照瘋傳

連日來攀山涉水，越過多少個高山多少個谷，危地馬拉一名母親隻身帶着6歲兒子遠離家鄉2400公里，只為進入美國，讓兒子有更好未來。但是在「最後一哩路」、距離美國邊境僅幾步之遙時，他們卻被墨西哥士兵攔下。 朝思暮想的國度明明遠在天邊近在眼前，這一刻卻是這麼近那麼遠。母親掩面哭泣，無力地蹲下來懇求全副武裝的士兵網開一面；欲哭無淚的男孩，則與士兵對望，一臉不甘。

美墨邊境：佩雷斯帶着兒子來到墨西哥邊境城市華雷斯城，被一名墨西哥士兵攔下。（Reuters）

7月22日傍晚，佩雷斯（Ledy Pérez）帶着兒子來到墨西哥邊境城市華雷斯城（Ciudad Juárez），一河之隔的對岸就是美國。天色已漸沉，一名墨西哥士兵將二人攔下，雙方膠着約9分鐘。

拍下這一幕的路透社攝影記者岡薩雷斯（Jose Luis Gonzalez）指出，當時佩雷斯乞求這名墨西哥士兵讓他們過境美國，她說「我只想我的兒子有更好的生活」。

美墨邊境：佩雷斯抱緊兒子痛哭。（Reuters）

士兵：我只是奉命行事

他憶述，這名士兵解釋自己只是奉命行事，而佩雷斯則表現得無畏無懼，在這名攜有步槍的士兵望向遠處時，與兒子衝到河邊進入美國領土。最後成功非法過境美國，被美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）拘留，為申請庇護留下一線生機。

有關照片在網上引起熱議，亦讓外界關注墨西哥的邊境士兵。在美國施壓下，墨西哥當局派駐近三分之一的軍事化警察部隊在邊境巡邏。

岡薩雷斯指出，目前還不清楚這對母子的將來，但他們在照中的表情，正好反映所有移民的痛苦。對於外界有不少聲音批評這班非法移民為何不留在祖國，他表示：「每個移民都有一個他們的故事」。