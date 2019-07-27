動物界周秀娜？　人氣猩猩出完寫真出攬枕　「強壯胸肌」大受歡迎

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單身也可實現「在另一半臂彎中入眠」的浪漫夢想！Felissimo雜貨與日本名古屋東山動植物園合作，將園區內的超人氣大猩猩「夏巴尼（Shabani）」為原型製作成「臂彎抱枕」，不只有溫柔深邃的眼睛，還有厚實胸肌，滿足「男友力MAX」的所有想像。

這款猩猩臂彎抱枕主打「力量與溫柔的結合」。夏巴尼為日本的人氣動物明星，因為擁有特別帥氣的長相、結實身材，在加上看起來憂鬱成熟的眼瞳，因此經常被形容是強大又紳士的猩猩。Felissimo在官網中的介紹展現猩猩臂彎抱枕的細節設計，首先是「即使我什麼都不說，我也明白一切」的眼神，並完美複製夏巴尼偏棕色的瀏海，以及塞滿棉花的胸肌與二頭肌。最後，夏巴尼的右手曲起形成一個小口袋，可以放置遙控器和手機。此抱枕已經在網路上販售，一個要價6300日圓。

大猩猩臂彎抱枕已經在網路上販售，一個要價6300日圓。（Felissimo官方網站）

夏巴尼於1996年出生於荷蘭，換算成人類年齡大約40歲，正值壯年的牠體重約為190公斤，最喜歡的食物是茄子。最初因為冷酷的眼神在SNS蔚為話題，甚至曾在2015年推出寫真集，由此可見其在日本的火熱人氣。

Felissimo的產品複製夏巴尼的眼神、偏棕色的瀏海，以及塞滿棉花的胸肌與二頭肌。（Felissimo官方網站）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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