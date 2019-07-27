【逃犯條例】朝鮮罕見評論香港局勢　官媒指外力介入搞分裂

朝鮮罕見評論香港事務。官方媒體《勞動新聞》7月26日發表文章，指香港近期有一股不純勢力受西方國家的指使，借口反對修訂「逃犯條例」示威遊行，導致社會政治穩定嚴重破壞，事態發展日趨惡劣。文中指朝鮮支持中國共產黨和政府在解決香港事態所做出措施，並指出任何國家、組織和個人都無權干涉香港事務。

逃犯條例：《勞動新聞》發表文章評論香港局勢（勞動新聞網站）

勞動新聞：企圖阻撓中國發展

《勞動新聞》指，不純勢力狂喊人權，肆意損壞公共設施，對無辜市民和警察施暴，暴力衝擊警察總部和立法會大樓等，專事破壞社會穩定。文中又指隨着香港發生示威遊行，美國等西方國家再次加大反華威脅恐嚇力度，將之當做抹黑中國的良機。評論指事實顯示香港的事態是美國等西方國家和香港分裂勢力狼狽為奸，企圖阻撓中國發展進而分裂並瓦解中國。

評論內文亦指出，香港事務純屬中國內政，排除外部勢力的干預，必須按照中國人民的意願得到解決。評論強調，朝鮮支持中國共產黨和政府為解決香港事態所採取的措施，並相信它為維持國家的領土完整和社會穩定做出實質貢獻。

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