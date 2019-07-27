珍珠奶茶熱潮席捲馬來西亞　掀是否合乎清真認證討論

珍珠奶茶熱潮近年席捲全球多地，除了不少媒體報道的日本外，還有馬來西亞。馬國大街小巷隨處可見珍珠奶茶店，最著名的要數到雪蘭莪州（Selangor）梳邦（Subang）SS15區的「奶茶街」，一條街開近15家珍珠奶茶店，讓人嘖嘖稱奇。 但這股珍珠奶茶熱潮背後，同時在當地引起有關清真、健康及環保等不同議題的討論。

當地不少民眾會在社交網站分享有關珍珠奶茶的照片：

衛生部長：珍珠奶茶含糖量極高

馬來西亞衛生部長祖基菲理（Dzulkefly Ahmad）7月25日就珍珠奶茶發聲，指消費者應減少或避免飲用含糖量極高的珍珠奶茶，並呼籲大家注意身體健康。

祖基菲理又指出，一杯500毫升的珍珠奶茶含約20茶匙（100克）糖份，遠高於人體每日理想攝取的8茶匙（40克）。他表示，當局無法控制珍珠奶茶在國內受歡迎的程度，但希望民眾要作出明智決定。

馬來西亞：珍珠奶茶在當地出現熱潮。（Instagram@chawanjia.my）

穆斯林關心是否合乎清真認證

馬來西亞的穆斯林人口眾多，這股熱潮亦引起他們的討論，關心珍珠奶茶產品是否符合伊斯蘭教義，如是否使用經過認證的清真原材料、取得大馬回教發展局（JAKIM）的清真食品認證。

當地不少穆斯林認為，食品取得清真認證才有信心保證，台灣連鎖飲品店「日出茶太」馬來西亞公司就是其中一家獲認證的公司。

馬來西亞珍珠奶茶：馬國大街小巷隨處可見珍珠奶茶店。（馬來西亞幸福堂）

環保人士擔心垃圾問題

當地亦有環保人士批評飲珍珠奶茶不環保，認為人們在飲用珍珠奶茶後將塑膠杯隨處拋棄，不但嚴重影響市容，更對環境帶來破壞。

珍珠奶茶在馬來西亞的熱潮可謂一發不可收拾，更有網民更在網上開設評論網，逐一點評各店鋪。相信未來他們仍會就相關議題繼續討論，演變出一個有當地特色的珍珠奶茶文化。

（中央社）