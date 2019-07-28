澳超市推限量《獅子王》公仔ebay炒到5萬　Fans怒轟員工私藏轉售

迪士尼動畫真人化電影《獅子王》（The Lion King）甫上映即帶動粉絲熱情，由澳洲最大超市沃爾沃斯（Woolworths）推出的收藏級袖珍版罕見公仔首次現身拍賣網站eBay，叫價高達誇張的10,099澳元（約5.5萬港元）。

據澳洲媒體news.com.au網站報道，Woolworths和迪士尼獅子王合作，17日起推出專門套在鉛筆尾端的可愛公仔裝飾，以帶動銷售，凡消費滿30澳元（約160港元）就能換得一個獅子王迷你公仔，瞬即掀起消費者的收集狂潮。因為限量版毛絨辛巴僅供應100個，全澳洲的粉絲都在問到底有誰拿到。

與此同時，未能順利蒐集到這套公仔的民眾，指控Woolworths員工在這些公仔於店內推出的當天，就拿到網絡上賣錢。Woolworths證實，他們正在調查此事。

阿德萊德（Adelaide）地區的一則Facebook廣告有至少50個未開封的裝飾公仔出售，每個要價僅4澳元（約22港元）。曾到Woolworths購物的克里斯多夫在Facebook出Po抱怨，向該超市巨擘示警，要小心員工舞弊。他說，活動推出才一天就有那麼多尚未開封或全套公仔在網上轉售，Woolworths應該調查賣家是否為員工。

其他Facebook用戶亦忿忿不平表示，在其他平台看到，一個裝飾公仔被炒到50澳元（約270港元），實在太教人「噁心」。

一位Woolworths發言人表示，已收到民眾抱怨的聲音，但至今為止都只是揣測 ，她說：「我們得知這項消息，此刻正進行進一步的調查。」

Woolworths的競爭對手科爾斯（Coles）也推出袖珍版雜貨鋪物件，包括迷你尺寸的亨氏（Heinz）焗豆和金寶（Campbell）蕃茄湯，以滿足購物民眾的收藏興趣。另一大型連鎖超市維吉麥（Vegemite）據稱也會正面迎擊，以懷舊品牌產品為號召。

澳洲超市推出獅子王迷你裝飾公仔掀起收集潮，限量版的毛絨辛巴在拍賣網站上叫價逾5.5萬港元。（eBay截圖）

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