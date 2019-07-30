荷蘭阿姆斯特丹推「釣膠船」觀光兼環保　遊客大開眼界

到荷蘭首都阿姆斯特丹旅遊，除了參觀運河和紅燈區之外，還可以選擇「生態旅遊」這種另類玩法：在運河上搭乘荷蘭公司「塑膠鯨魚」（Plastic Whale）的遊船，拿著漁網、戴起厚手套，不是捕魚，而是要撈塑膠垃圾。

運河新經濟 觀光順便撈垃圾

「塑膠鯨魚」創辦人史密特說：「這是遊覽阿姆斯特丹的全新方式，你會搭乘漂亮的船，在風景秀麗的運河中飽覽周遭風光，但同時你也在撈塑膠垃圾，讓運河和城市更乾淨。」

史密特八年前創辦這家公司，希望為遊客打撈上來的塑膠垃圾創造經濟價值。膠樽會與其他垃圾分開，回收再製成辦公家具或「塑膠鯨魚」遊船。去年「塑膠鯨魚」遊船共有1.2萬人次遊客搭乘，史密特說，今年會更多。

環保又好玩順便觀光！大受遊客歡迎的荷蘭阿姆斯特丹「塑膠鯨魚」遊船（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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船程兩小時 撈到你大開眼界

在某個炎熱的夏天早晨，七個遊客搭上一艘繪有微笑鯨魚的淺綠色遊船。遊客之一安琪拉．卡茲來自澳洲，在阿姆斯特丹住了一年，這是她從臉書上得知「塑膠鯨魚」遊船訊息後，第二次搭這種船。51歲的平面設計師卡茲拿著釣竿說：「我覺得很好玩，而且這種旅遊能讓我大開眼界，知道運河裏有多少垃圾。」在兩小時的船程中，他們捕撈到各種意想不到的東西，有各類鞋子、滑雪手套、褪色易開罐、酒瓶、尿布，甚至一整顆菠蘿。

年撈4.6萬個膠樽 有的沒開過

卡茲說：「我原本以為荷蘭人非常注重環保，打撈的結果真讓我嚇一跳。」卡茲這次把丈夫找來一起搭船，還邀請了來阿姆斯特丹旅遊的兩個朋友和朋友的三個小孩。其中一個朋友歐勞福南來自加拿大溫哥華，讓他特別驚訝的是，許多垃圾「根本沒使用過」，例如未開封的膠樽。史密特說，去年，「塑膠鯨魚」遊船的遊客總共撈到4.6萬個膠樽，「平均來說，每撈出一袋膠樽，就會撈出兩到三袋其他種類的塑膠垃圾」。

遊客亂丟之後 再花錢遊河撈上來

塑膠垃圾在全球各地海洋、河流和各種水路中氾濫，破壞生態系統。被譽為「北方威尼斯」的阿姆斯特丹運河中究竟有多少塑膠垃圾，不得而知，不過，塑膠垃圾這麼多，原因很明顯。

卡茲說：「要怪遊客亂丟垃圾。」史密特說，當地人也「亂丟」，由於遊客非常多，阿姆斯特丹的垃圾桶很快就滿，於是就會有人隨地丟垃圾，「起風或下雨時，街上的垃圾就會被風吹落或隨雨水進入運河中」。去年阿姆斯特丹吸引了1800萬人次遊客，比荷蘭全國人口還多。

荷蘭「塑膠鯨魚」遊船旅遊資訊（點圖放大）↓↓↓

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