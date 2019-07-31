【柏林租管．三】藝術家無聲控訴　重建藝文聖地的「自由空間」

熱愛藝術的人，都知道歐洲有兩大公認的當代藝術中心，一為法國巴黎，二為德國柏林，後者的草根風格街頭藝術蔚成風氣，聞名於世。也許是冷戰時代遺留下來的歷史沉澱，或許是納入不同聲音的包容性、讓幻象變成現實的可塑性……柏林，是將歐陸的人文精神與媒體互為融合的藝術烏托邦。 不過，當住宅高樓在市中心拔地而起，自然與反建制式藝術創作空間造成價值衝擊。資本熱錢流入，很容易令到自由創作筆墨乾枯。商業利益主導城市的精神孕育，這座城市或還能苟然手執畫筆，但畫布上的物事，既無體，也無神。當鈔票錢幣牽着一座城市的命運之手，不難預料，它舉世無雙的自我神韻便如煙消逝。取而代之，就是一頃又一頃格式化的石屎森林。 （此為【柏林租管】專題系列之三）

柏林擁有豐富的土地資源，自然也孕育出一處處活力四射的藝文空間。（Getty Images）

假樓盤廣告 找回初衷的無聲控訴

這半年來，紮根柏林的視覺藝術家Dorothea Nold埋首做了一項社會實驗：她在柏林市中心豎起了三幅「售賣豪宅」的廣告牌。廣告牌宣傳的「樓盤」圖片，並不是真實的樓盤樣貌，也不是電腦繪製的模擬圖，而是由Dorothea用畫筆一手繪畫出來的。

Dorothea Nold的其中一幅「假廣告」作品《Treptown Visions》。（受訪者提供）

廣告除了「介紹」樓盤外觀、入伙日期，還附上一個本地電話號碼，供有需要買「樓花」的投資者致電查詢。結果，查詢樓盤的人一浪接一浪，Dorothea因而忙得不可開交。他們完全不知道，這是一個「騙局」：這三幅「新盤」廣告牌，其實只是Dorothea 放在社區的藝術裝置，目的是諷刺柏林樓價高企，炒風熾熱的社會問題。Dorothea介紹廣告牌作品《Princess Towers》時指出，作品的用意是希望告訴外界：紮根柏林的藝術工作者現正面對着「地產霸權」的威脅，租金上升導致創作空間不斷萎縮，昔日的藝術烏托邦已經不再。

「創作這三幅廣告牌，不僅是因為抗議市內不斷上升的樓價，而且還希望反映，現今整個柏林市雖然布滿一個個建築工地……但所建造的，全是普通人無法承擔、並且毫無美感的新樓盤。」 Dorothea 指出，過往很多用作藝術創作、展覽、園林綠化之類的公共空間─她稱之為「自由空間」（free spaces）─現今卻因為大型地產商瘋狂購地建屋，而被迫關閉或遷移。

柏林藝術家Dorothea Nold。（受訪者提供） 她認為，柏林過去之所以能夠成為歐洲街頭藝術文化的中心，在於它獨特的「空間智慧」（space-wise）。柏林素以善用空間聞名，由於歷史因素，東西德統一後的柏林有很多空置的樓房，以及未劃分用途的土地，因而出現大量普羅民眾皆可負擔的住宅單位，以及可供公眾自由使用的城市空間，吸引大批年輕藝術家進駐。創作者可以來到這些公共空間「劃地為牢」，進行街頭創作或其他社區活動。二十多年來，柏林因這些「自由空間」而獲得無窮無盡的城市活力泉源，也不經不覺，成為了政治中心變調作藝文聖地的當代楷模。

不過，要繼續走這條讓藝術創作與市區生態共冶一爐的可持續發展道路，非常不容易。近十年，柏林人知道這座城市開始變了。

Dorothea Nold另一幅作品《Princess Towers》。（受訪者提供）

柏林土地資源豐富，人口雖已超過350萬，但本身面積大，仍有巨大發展空間，亦正正因為人多地多，供求均足，形成升值潛力巨大的優勢。柏林也因此被愈來愈多國內外的地產投資者「相中」，紛紛前來購置未開發的土地，拔地建造新式住宅樓盤。尤其在2008年金融海嘯後，歐洲各城房地產市場動盪不安，一向甚少受外圍經濟影響的柏林成為海外房地產投資者的避險池，一批批熱錢如泉湧般流入柏林的房地產市場。

隨着房地產市場活躍，地產商轉而增建盈利更豐厚的中高級住宅。當區內貴價樓盤紛紛湧現，且不說社會中低下階層無法購置，甚至連租住也有困難。更加令人惱怒的，是這些貴價房屋，只是社會上流人士才有能力購買─而且不少是用作投資。近年柏林急欲紓緩居住人口急升的危機，但這些「房屋供應」，根本無法根治柏林人「無屋住」、「捱貴租」的住屋問題，徒然成為地產商及投資者的斂財工具。柏林市政府毅然實施租金凍結管制，便是建基於這項理論基礎。

上文節錄自第173期《香港01》周報（2019年7月29日）《留住「貧窮，卻性感」時代 柏林擬凍租保「住宅天堂」》。

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