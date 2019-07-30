綁匪突襲奧利地三項鐵人冠軍　被毆受虐差點沒命　最後靠這招逃生

奧地利鐵人三項女運動員比爾伊（Nathalie Birli）日前被綁架，綁匪將她綁入車子後座後，驅車前往近郊的破舊房屋，威脅要把她淹死，好在比爾伊靈機一動，靠着稱讚綁匪家中的蘭花，才順利脫險。

英國廣播公司（BBC）報道，27歲的比爾伊回憶道，她23日在格拉茨（Graz）附近騎車時被一名男子駕駛的紅色貨車撞倒，她形容該名男子「充滿仇恨」，先用棍子將她打暈，再用膠帶綁住她的手。

比爾伊事後在Facebook上說：「這就像是一部糟糕電影中的情節。」她告訴奧地利媒體，自己被這輛車撞倒時，左手臂被撞骨折，那名男子用木棍擊中她頭部，令她失去意識，再次醒來時，發現自己赤裸且被綁在一處舊房子的椅子上。

比爾伊表示，對方持刀逼迫她喝酒，並說隔日會釋放她，但綁匪後來試圖把她淹死在浴缸內。

就在那時，比爾伊注意到綁匪家中種滿蘭花，於是急中生智想到一個方法。她嘗試和綁匪聊天，並對屋子內的花讚不絕口，間接降低對方警覺性。

Nathalie Birli騎車時被一名男子綁架。（Instagram@nathi_birli）

比爾伊說：「突然間，他對我的態度轉好。他說自己是名園丁。他父親已經去世，母親是個酒鬼，然後連女友也背叛他。」

她於是向綁匪提出一個建議，她說：「我們就說這是一次意外，你現在可以讓我走……他接受我的建議。我被允許穿好衣服，然後他一路開車送我回家。」

比爾伊事後發文說：「感謝上帝，讓我能擺脫這一切，除了手臂骨折和頭部外傷，我都好。」

比莉曾贏得鐵人三項和短距離鐵人兩項賽中23歲以下冠軍。

據報道，警方利用比爾伊自行車上的GPS找到綁匪所在的地方。格拉茨警方發言人向美聯社證實，一名年約33歲的男子因涉嫌綁架已於24日被捕。

比爾伊的IG圖片（點圖放大）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】