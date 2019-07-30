【一分鐘看世界】中美第12輪談判、美國槍擊案、透視多國租務管制

早晨，今天是7月30日，星期二。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美再度談判 分歧仍存期望不高
中美貿易團隊即將在上海舉行新一輪貿易談判，《華爾街日報》引述知情人士稱，由於雙方在保護知識產權和放棄企業的補貼等範疇不太可能取得重大突破，談判或只有少量進展。中國官媒《環球時報》則表示，若談判無果 中國將不再善意購買美國農產品，而在會談前夕，中美就公布大豆進出口數據出現落差，更顯兩國分歧。有分析認為，中方希望藉是次談判另闢和解之路，惟美方卻一直降低談判的期待值……（按此閱讀更多）
中美貿易談判：中美即將在上海展開第12輪貿易談判，惟雙方在關鍵議題的分歧仍未解決，相信會談成效不大。（Reuters）
加州大蒜節槍擊案 槍手無差別掃射
美國加州大蒜美食節發生槍擊案，造成在內最少4人死亡，包括槍手和兩名小孩，另有15人受傷。有目擊者稱事發過於突然，起初還以為是會場發放煙花，人們得知發生槍擊後倉皇逃生。19歲的槍手持AK-47突擊步槍，在現場進行無差別掃射，最終被警方擊斃。當局表示，相信還有另一名疑犯透過某些方法參與犯案，現時還未知疑兇的犯案動機……（按此閱讀更多）
加州槍擊案：從社交媒體流傳的片段截圖可見，槍擊案發生時人們慌忙走避。事件最終造成最少3名平民死亡，包括2名兒童。（Reuters）
「特粉」任情報總監 白宮高官離職有路捉
現年76歲的共和黨政客科茨因就俄羅斯、伊朗及朝鮮問題與特朗普有分歧，向特朗普請求辭去國家情報總監職務，接替他的是共和黨眾議員拉特克利夫。這名新任情報首腦因發表力挺特朗普的「金句」，稱非常肯定總統不能受屈於法律之下而「冒起」。特朗普上任約2年多，管治班底更迭有如旋轉門，當中高官離職不外乎三大原因……（按此閱讀更多）
日韓磨擦持續 朝鮮藉機離間？
日韓關係持續緊張，有日媒報道指兩國元首或不會在9月舉行的聯合國大會期間會面。韓聯社則引述外交消息報道，指日韓外長將在東盟地區論壇期間舉行會談，預料會談及日本對韓國實施報復措施，以及剔除貿易白名單等議題。與此同時，兩國的磨擦也導致維繫日韓軍事協定面臨挑戰，朝鮮就乘機發表評論，呼籲韓國退出協定……（按此閱讀更多）
澳洲與東帝汶達協議 合作開發油氣田
澳洲與東帝汶多年來就開發帝汶海百億油田而爭執，惟澳洲國會通過海上邊界協議後，兩國同意共同開發石油和天然氣資源。該協議預料對東帝汶這個自2002年從印尼獨立的國家有重大影響，包括提供國家收入和工商業發展機會等……（按此閱讀更多）
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