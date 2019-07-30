澳洲出招推「透明垃圾桶」　羞辱不做好分類人士

澳洲新聞網報道，澳洲阿德萊德（Adelaide）計劃推行透明的公共回收垃圾桶，讓沒有做好回收分類的民眾感到丟臉。該透明垃圾桶有兩種功用，一來讓沒做好垃圾分類的人感到羞愧，二來幫助撿回收的人更快速尋找瓶罐。 阿德萊德市議員西姆斯（Robert Simms）表示，透明垃圾桶能讓南澳省保持資源回收領導者的地位。

「Face Your Waste」透明垃圾桶計劃相關圖片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

1977年，南澳（SA）實施回收瓶罐計劃後，其他縣市相繼仿傚。北領地（NT）在2012年採用、新南威爾斯（NSW）在2017年採用、澳洲首都領地（ACT）及昆士蘭（QLD）在2018年採用。西澳（WA）在2020年、塔斯曼尼亞（TAS）在2022年，將分別推出該區的環保計劃。

西姆斯表示，透明公共垃圾桶可以達到點名及羞辱效果。同時，也幫助撿回收的民眾更容易發現瓶罐。回收換現金也包含在該計劃裏，一個瓶罐值0.1澳元。

2018年珀斯的明達里（Mindarie）地方議會推出透明公共垃圾桶。「面對你的垃圾」（Face Your Waste）組織目的是要讓居民長期以來減少垃圾量。

位於珀斯Tamala垃圾堆填區，預測在2028年會被填滿。該堆填區處理澳洲七個地區的垃圾，一旦被填滿，將會造成十幾萬噸的垃圾無處丟棄。

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