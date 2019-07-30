【遊日注意】梅田站10月改名「大阪梅田」　讓人落車就知身處大阪

大阪阪急與阪神電鐵同時宣布，自10月1日起將把大阪市中心的「梅田站」改名成為「大阪梅田站」。多了「大阪」兩字，相信可讓旅客落車時已得知自己踏足大阪中心之地。

阪急梅田站，日後將改名為大阪梅田站，同時京都總站的河原町亦會改名為京都河原町站，讓旅客一目了然。（Getty Images）

大阪站是大阪的代表車站，但正確來說大阪站是由「大阪站、梅田站、阪神梅田站、阪急梅田站、東梅田站、西梅田站」，總共6個站相連構成。而阪急電鐵與阪神電鐵都是旅客經常搭乘的列車之一，如阪急電鐵就連接了京都及神戶，乘搭私鐵穿梭比JR更方便。

讓旅客下車就知身處大阪

只不過兩車經過大阪時，總是少了一個名為「大阪」的車站。雖然熟識的都知道梅田站實際就是大阪站，但少了「大阪」兩字，旅客下車時可能不知自己實際已到達大阪。阪急與阪神電鐵因此同時宣布，自10月1日起將把「梅田站」更名為「大阪梅田站」，讓旅客在下車時，已知道自己身在何處。

這並非兩間公司首次改站名，2013年兩間公司才同時把位於神戶的「三宮站」更名為「神戶三宮站」，目的也是一樣。阪急電鐵發言人表示，希望能借這次改名，讓位於大都市的車站品牌變得更響亮。

除了大阪梅田站外，這次改名的還有阪急電鐵的「河原町站」與「石橋站」，及阪神電鐵的「鳴尾站」。新名稱將改名為「京都河原町站」、「石橋阪大前站」及「鳴尾・武庫川女子大前站」。