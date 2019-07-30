美研究成果讓義肢擁有觸覺　傷健人士：第一件事是想自己戴婚戒

17年前，Keven Walgamott在一次事故中失去的左手。從此，很多簡單的日常活動對他而言都變得困難了，比如說他很難親手戴好自己的結婚戒指。 而在一種新型假肢的幫助下，他不僅能夠重新實現這個動作，而且還可以通過觸覺感受到捏在指尖、握在假肢中的物體。這項成果早前發表在《科學：機械人學》（Science Robotics）上。

新型機械義肢實測（點圖瀏覽）↓↓↓

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他們為受試者使用的義肢名叫「LUKE Arm」，這種義肢先前的版本已經獲得FDA批准上市了。控制義肢的信號源可以有多種選擇，而在這裏控制義肢運動的信號是來自患者殘肢處的肌肉電信號。

在此基礎上，研究者還給義肢加入了觸覺信號的反饋，過程大致是這樣：在受試者手臂殘存的尺神經和正中神經（這兩條神經都是與手部感覺相關的）處分別植入了電極陣列，通過義肢上的傳感器獲得原始的信號，然後再根據對自然神經信號的分析對原始信號進行轉化，然後通過電極陣列對患者自身的神經進行刺激，這樣大腦就接收到了「彷彿是來自手」的感覺信號。

這種人工觸覺還很難說非常準確，或者與自然的觸覺感覺完全一樣（從論文來看，它有時候也會變成痛覺、振動之類的感受），但在實驗中它確實成功地讓蒙上眼睛的受試者也區分出了大小、軟硬不同的物體，而且也提高了控制假肢的準確性。只需要運用自己的神經與肌肉就可以控制義肢，並從義肢感受到物體，感覺已經非常厲害了。

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