「全球最後一塊凈土」近照令人不忍　海鳥「家門」堆滿塑膠垃圾

在1988年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界自然遺產、位於南太平洋的亨德森島（Henderson Island）渺無人煙，距離文明世界需一天船程，本是多種鳥類生活與繁殖的好地方。然而在砂如白雪的2.5公里長海灘上，已堆滿1.8噸塑膠垃圾。一批科學家在經過2周的實地調查，指出若人們「丟棄文化」繼續，沒什麼能夠拯救這個島。

這座無人居住的珊瑚環礁位於位於新西蘭與智利之間，距離兩地分別約5500公里。它位置極度偏遠，但在地理與海流「怪異融合」影響下，亨德森島成為全球其中一個塑膠垃圾污染嚴重的地方。

記者在島上拍到令人不忍的一幕，就是海鳥與一堆塑膠球及垃圾「同居」。亨德森島是果鳩（fruit dove）、吸蜜鸚鵡（lorikeet）及葦鶯（reed warbler）等島類的棲地，海灘如此多的污染物，肯定會對牠們的健康有不良影響，幼鳥亦可能因為誤吃垃圾致死。

圖為亨德森島的沙灘上的一個角落，這裏堆滿垃圾。（AFP）

包括以澳洲為基地的萊弗斯（Jennifer Lavers）等一批科學家及2名記者到該島進行視察，在島上找到來自多國的廢物，並在2周內收集大約6噸的塑膠垃圾。它們包括來自德國、加拿大、美國、智利、阿根廷及厄瓜多爾的瓶子及容器。

萊弗斯說：「這是發出一個真實的訊息，就是每個國家都有責任保護環境，即使是這些偏遠的地方。」