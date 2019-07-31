【一分鐘看世界】中美貿易談判開鑼、約翰遜的虛實、巴西監獄暴動

早晨，今天是7月31日，星期三。
風起雲湧的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
北京展談判新思路 美方不領情？
中美在上海展開第12輪貿易談判，美國總統特朗普表示進展良好。惟他在Twitter上發表強硬言論，批評中國經常在最後一刻更改協議，指無論如何美國都會勝出；白宮貿易顧問納瓦羅則表示，如果沒有協議，美國可以繼續徵收關税。分析認為，這次上海談判反映了中方的新態度和思路，惟特朗普政府不斷壓低談判期望，使兩國維持對峙，這背後亦可能牽涉美國民眾對中國的誤解……（按此閱讀更多）
中美貿戰：接載美國代表團的大使館車輛駛出上海和平飯店，附近有不少民眾圍觀。（AP）
約翰遜的「硬脫歐」賭局
英國首相約翰遜率表示舊脱歐協議「已死」，要求歐盟摒棄「補底方案」重新談判，否則拒絕法德領袖的會面邀請。蘇格蘭首席部長施雅晴批評約翰遜帶領英國「硬脱歐」，多名政府高層亦指這最終或導致聯合王國分裂，而英鎊再創兩年低位。約翰遜透過連番政治博弈登上首相寶座，現時或許有意借硬脫歐讓保守黨重奪國會多數，但這場墮崖式脫歐賭局會否令他成為英國政壇上的脫歐「第三滴血」……（按此閱讀更多）
英國脫歐：無協議脫歐或為英國帶來物理短缺的局面，甚或影響倫敦金融中心地位，惟首相約翰遜卻不斷強調硬脫歐的可能性。（Reuters）
巴西監獄暴動 囚犯遭斬首
巴西北部一所監獄發生幫派毆鬥和血腥衝突，期間有人縱火，造成最少57人死亡。英國廣播公司報道指，其中16名囚犯被斬首，網上更有片段流傳囚犯踢人頭的殘忍畫面。巴西的監獄系統龐大，人滿為患和資源不足令監獄導致環境惡劣，加上獄中幫派林立，仇殺打鬥屢見不鮮，令巴西監獄成為名乎其實的人間煉獄……（按此閱讀更多）
日韓磨擦持續 兩地民間交流減少
日韓緊張關係未有緩和跡象，日本經濟產業大臣表示，當局正處理將韓國從出口白名單中剔除的程序；韓方則表示考慮是否終止《日韓軍事情報保護協定》，而當地也減少與日本的民間交流活動，兩間亞航空公司亦取消部分前往日本航班……（按此閱讀更多）
俄羅斯無意出席委內瑞拉問題會議
委內瑞拉政局持續不穩，秘魯外長邀請中國、俄羅斯、古巴和玻利維亞等國，召開會議解決委國危機，惟秘魯以不想會議出現分化成由，沒有邀請委內瑞拉總統馬杜羅和反對派領袖瓜伊多。俄羅斯方面表示，由於會議沒有邀請馬杜羅及其代表，決定婉拒秘魯的邀請……（按此閱讀更多）
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