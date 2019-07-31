波蘭推出減稅新法例　吸引年輕人留國發展　約200萬人受惠

波蘭政府於8月1日推出減稅的新法例，取消約200萬名年輕人的所得稅，以吸引他們留在國內發展。總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，該國自2004年加入歐盟後，國內人才便不斷流失，希望這項新法可以給年輕人帶來更多機會，「讓他們在波蘭擁有跟西歐各國一樣的機會」。

新法例規定26歲以下，且年收入低於8.5528萬波蘭茲羅提（約17.40萬港元）的波蘭人，即可免除18%的所得稅。由於波蘭人平均年收入約6萬波蘭茲羅提（約12.21萬港元），因此當局估計合乎免稅資格的約有200萬人。

莫拉維茨基表示，在過去15年間有約170萬人離開波蘭，「這就像整個華沙（Warsaw）的人口都離開了，這是個巨大的損失，我們必須終止這種狀況，年輕人必須留在波蘭。」

選擇離開波蘭並在倫敦擔任商務分析師的22歲女子基多斯卡（Kinga Kitowska）就認為，政府的免稅政策固然優惠，但不足以令她放棄英國的生活返回家鄉，「關鍵是要創造就業機會，開放更多能吸引年輕人的行業。」

基多斯卡又指，她優先考慮的其實並非薪金，而是工作機會，因為她在倫敦所得到的工作在波蘭是不存在的。反對黨議員彼得魯（Ryszard Petru）亦批評，這項新法例只會令僱主削減工資，而不會令年輕人變富裕。

（綜合報道）