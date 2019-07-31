NASA擬在國際太空站種辣椒　因吃新鮮植物有助提高太空人士氣

美國國家航空暨太空總署（NASA）將在2020年3月開始，在國際太空站上種植辣椒。為了能讓人類前往火星的目標更進一步，NASA決定從補充太空人的飲食開始，而如果順利的話，這也將是第一種在太空種植結果的植物。

根據美國《霍士新聞》報道，美國太空總署的科學小組正努力在國際太空站上，將新墨西哥州的辣椒種植在太空中，為了展現NASA的植物園區能重現植物對於二氧化碳、濕度、光照等環境需求的能力，NASA研究員托雷斯（Jacob Torres）表示：「了解如何種植植物並補充太空人的飲食，對於我們前往火星的使命非常重要。」

這也不是NASA第一次在太空種植植物，過去就曾種植過萵苣、大白菜等，但這是第一次嘗試種植非綠色植物，而這種辣椒並不會長得太高，也在有限的環境中能有較多產量，因此較適合在太空種植。

托雷斯說這些辣椒可以提高太空人的士氣，因為跟以往吃的包裝食物不同，可以吃到自己種植的新鮮植物，會使太空人更加積極在自己的工作上，而這也是他們進行研究的重要面向。

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