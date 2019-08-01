【一分鐘看世界】中美9月續談判、聯儲局減息、走佬杜拜王妃

早晨，今天是8月1日，星期四。 狂風暴雨過後的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美貿易談判待續

中美貿易代表團的上海談判告一段落，雙方將於9月再次會面，中方會增購美國農產品。惟兩國會面提早結束惹來外界揣測，有專家認為，談判進展緩慢源於中國轉變了戰術，以「等待」換取更好的協議。縱觀這次談判，雙方的姿態、期望和標準都降低了，特朗普卻批評中國想把貿易協議拖至2020年大選後，甚至期望民主黨勝選能帶來改變，但有分析認為，後者的貿易政策或會比現政府更強硬……（按此閱讀更多）

中美貿易戰：中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）在會談前合照。（Reuters）

聯儲局減息 特朗普批「令人失望」

美國聯儲局一如外界預期，以8比2的票數宣布減息0.25厘，為2008年來首次。聯儲局指，受到全球經濟不明朗和美國通脹放慢影響而決定減息，惟聯儲局主席鮑威爾表示減息屬中期調整，不代表之後會大幅減息。受消息影響，美股三大指數應聲下跌，特朗普則批評鮑威爾令人失望……（按此閱讀更多）

聯儲局減息：在聯儲局宣布減0.25厘後，杜瓊斯工業平均指數一度下瀉。（Reuters）

從約旦公主到運動健將 杜拜王妃出逃英國

杜拜王妃哈亞公主攜同3億元與子女逃亡英國，並向當地法院申請「強迫婚姻保護令」和「禁止騷擾令」等。這名昔日的約旦公主曾於牛津大學修讀「神科」，曾以馬術運動員身份出戰奧運。她2004年與阿聯酋杜拜酋長成婚，可謂門當户對。惟2018年爆出酋長女兒出逃事件，哈亞深感憂慮，加上來至丈夫家庭的壓力，不堪人生安全受威脅的哈亞決定出走……（按此閱讀更多）

朝鮮再試射 韓國防部長強硬回應

韓國聯合參謀本部表示，朝鮮發射兩枚短程彈道導彈，飛行250公里左右後落入海中，日本指導彈並未落入其經濟水域，美方則表達關注。韓方指出，朝鮮試射導彈無助緩和半島緊張局勢。韓國國防部長官鄭景鬥發表強硬言論，警告若朝鮮及其朝鮮軍隊對韓國構成挑釁和威脅，將自然被納入「敵人」範圍……（按此閱讀更多）

「五眼聯盟」促分享加密信息

西方國家情報共享網絡「五眼聯盟」促請科技巨擘，容許執法部門取得WhatsApp等社交及通訊平台的加密內容。它們聲稱此舉能讓安全與情報機構能夠合法獲取所需信息，以免各國人民性命受威脅，惟不少企業及安全專家強烈反對……（按此閱讀更多）

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